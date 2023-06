Crianças mais expostas a anúncios a alimentos e refrigerantes pouco saudáveis nas redes sociais

© Ben Stansall/AFP

Em Portugal 81% dos alimentos promovidos através da publicidade digital e dirigidos a crianças não são saudáveis.

De acordo com um estudo promovido pelo Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável da Direção-Geral de Saúde (DGS) em Portugal e desenvolvido em simultâneo na Noruega e Reino Unido, as redes sociais promovem alimentos e bebidas que não cumprem o perfil nutricional desejado.

A DGS considera este um estudo inovador, uma vez que fez a monitorização direta do conteúdo publicitado através dos telemóveis. Foram analisados hábitos de crianças dos 3 aos 16 anos através de uma aplicação colocada nos telemóveis dos jovens ou dos pais, no caso dos que ainda não têm dispositivos móveis, e recolheram-se dados relativos, por exemplo, à descrição do anunciante e ao conteúdo e duração da visualização do anúncio por parte dos mais novos.

Os dados foram recolhidos entre fevereiro de 2022 e janeiro de 2023 através do YouTube, Instagram, Facebook, TikTok e Twitter, redes sociais utilizadas pelos jovens, destacando-se de longe o Instagram, a rede que mais divulga publicidade a alimentos e bebidas (56% dos anúncios). Segue-se o Tik Tok, embora distanciado, com 17,5%.

O estudo concluiu que as meninas com idades entre os 13 e os 16 anos e de contextos socioeconómicos mais desfavorecidos são as mais expostas.

Os refrigerantes ocupam o topo dos anúncios mais promovidos junto das crianças (representam quase 30%), seguem-se as refeições pré-preparadas ou prontas a consumir, à volta dos 19%, os chocolates, quase 9%, os bolos, 6,5% e os sumos e néctares 5,6%.

De 97 anúncios analisados, apenas 21 cumprem as normas nutricionais da Direção-Geral de Saúde.

Entre as 10 marcas mais publicitadas encontra-se o Burguer King, o Starbucks, a Coca-Cola e a Pizza Hut.

Como Portugal tem algumas restrições na sua legislação quanto a publicidade dirigida a crianças, o marketing adaptou-se, e em muitos casos apostou em anúncios que fazem referência apenas às marcas sem divulgar o produto alimentar específico.