CriA.On, a nova plataforma que vai aumentar literacia digital de pais e professores

Assinala-se esta terça-feira o Dia Europeu da Internet Mais Segura. E, a esse propósito, a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH) da Universidade Nova de Lisboa, apresenta, também esta terça-feira, uma plataforma onde famílias e profissionais da educação vão ter à disposição vários recursos para lidarem com ambientes digitais.

A CriA.On, assim se chama a plataforma, surgiu com o objetivo de responder a questões e inquietações das famílias e profissionais, de modo a aumentar a literacia digital.

Cristina Ponte, professora da FCSH, e que há vários anos tem vindo a liderar estudos sobre crianças e a internet, explicou, em declarações à TSF, que CriA.On significa "crianças e adolescentes online". "É uma plataforma que surgiu na universidade, a partir de um grupo de investigadores portugueses que já, há vários anos, acompanham e estudam os ambientes digitais em que estão a crescer as crianças e os adolescentes. [Estes investigadores] têm perceção que estes conhecimentos e estes estudos são pouco conhecidos fora da universidade e, a ideia desta plataforma é, precisamente, tornar públicos e acessíveis os resultados de investigações."

Cristina Ponte explica à TSF em que consiste esta plataforma

Este instrumento, dirigido a todos os que trabalham com crianças e adolescentes, tem o objetivo de ajudar a combater alguma da iliteracia tecnológica com que muitas pessoas ainda se deparam hoje em dia. "A literacia não é inata. A literacia precisa de ser estimulada. E é por isso que nós também queremos contribuir com esta plataforma para essa literacia, através do acesso a documentos e a informação de uma forma acessível. Não basta haver estudos e artigos científicos para que haja literacia. Estes resultados precisam de ser acessíveis, precisam de ser comunicados e trabalhados com as pessoas, de uma maneira que também conheçamos como é que se faz", destaca Cristina Ponte.

Ainda assim, a professora da FCSH sublinha que, a nível das gerações, hoje em dia, o conhecimento das novas tecnologias está mais esbatido. Cristina Ponte reconhece que, em Portugal, "cada vez mais, os pais das crianças já cresceram em ambientes digitais. Os adolescentes estão na primeira linha enquanto utilizadores do digital. E, nesse sentido, acho que é muito importante ouvi-los. Uma das apostas que queremos fazer nesta plataforma é, exatamente, partir das suas próprias perspetivas, perceber quais são os riscos, as oportunidades, quais são os pontos que eles consideram que são pouco falados, e que são as suas dificuldades, para podermos construir recursos que sejam também úteis aos mais velhos".

O lançamento da plataforma CriA.On decorre na 20.ª edição do Dia Europeu da Internet Mais Segura, que está a cargo do Centro Internet Segura, coordenado pelo Centro Nacional de Cibersegurança, e que tem lugar esta terça-feira em Ponta Delgada, nos Açores.