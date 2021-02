Crime em mínimos históricos mas burlas online sobem

Crimes cibernéticos cresceram © Nicolas Asfouri/AFP

O ministro da Administração Interna sublinha que, em tempos de pandemia, a criminalidade registou durante o ano de 2020 os níveis mais baixos em Portugal "desde que há registo" mas alertou para a subida dos crimes informáticos.

"Crimes de burla informática, todos estes tipos de crime online, tiveram um crescimento significativo", admitiu Eduardo Cabrita, perante os deputados.

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita © António Cotrim/Lusa

Citando dados do Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) relativo a 2020, o ministro lembrou que ocorreu "uma redução de cerca de 12% na criminalidade geral e uma redução em 14% na criminalidade violenta e grave, são os números são os mais baixos desde que existem os relatórios", sublinhou.

Cabrita adiantou ainda que o crime de violência doméstica diminuiu 6% em 2020 em relação a 2019, tendo registado "uma significativa redução" durante o confinamento devido à pandemia.

Num ano em que a circulação rodoviária esteve fortemente condicionada, Eduardo Cabrita afirmou ainda que existiu uma redução nos números da sinistralidade rodoviária, com uma diminuição de 26% nos acidentes com vítimas e de 22% no número de mortos, em relação aos dados de 2019.