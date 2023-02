"Crimes hediondos" na Igreja, os testemunhos das vítimas e outros destaques TSF

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

O relatório da comissão independente para o estudo dos abusos sexuais na Igreja foi apresentado esta segunda-feira. A Conferência Episcopal, pela voz de José Ornelas, considera estes crimes "hediondos" e garante que o tema será debatido internamente.

A comissão concluiu que houve 4815 crianças abusadas sexualmente na Igreja Católica entre 1950 e 2022 e os testemunhos são "duros, intensos e comoventes". Um deles é o seguinte: "Eram 20 rapazes órfãos. Estava lá o frei "W". Era bem pior porque era sádico, porco, muito mau."

A investigadora Ana Nunes de Almeida assume-se "chocada" com a ideia de que este relatório não terá impacto na Jornada Mundial da Juventude, admitindo que esse é o "melhor lugar para discutir problema".

Conheça as conclusões do relatório da comissão independente que estudou os casos de abuso sexual na Igreja Católica.

Noutras paragens, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, assumiu que a produção de munições na indústria ocidental não está a acompanhar a necessidade da Ucrânia.

Depois das agressões a imigrantes em Olhão, a PSP deteve três jovens, tendo identificado ao todo 11, entre os 14 e os 16 anos. "Foi possível relacionar o grupo com oito ocorrências", revelou a autoridade.

No futebol deu-se mais um passo na integração e nos direitos humanos. O internacional checo Jakub Jankto assumiu ser homossexual, com o objetivo de viver "sem medos, preconceito e violência, mas com amor".

Um pequeno asteroide atravessou a atmosfera terrestre e iluminou os céus de França e Inglaterra. Com cerca de um metro, provocou um efeito semelhante a uma estrela-cadente.