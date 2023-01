Criminalidade nas escolas portuguesas dispara, a morte de um militar em Santa Margarida e outros destaques TSF

© Adelino Meireles / Global Imagens

No ano letivo 2021/2022 foram registadas 839 injúrias e ameaças, praticadas por menores nas escolas, o número mais elevado dos últimos cinco anos letivos, revela a PSP à TSF.

Como prevenção da delinquência juvenil, a PSP quer dissuadir os jovens de usarem armas brancas. O tema faz parte do programa "Escola Segura", que nos últimos cinco anos chegou a mais de 453 mil alunos.

A ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras, a morte de um militar no Campo Militar de Santa Margarida, em Santarém, que, segundo o Exército, terá sido "causada por arma de fogo".

Por sua vez, Marcelo Rebelo de Sousa apresentou as condolências à família do militar. "O Presidente da República já falou com o Pai do militar do Exército ontem falecido nas instalações de Santa Margarida, a quem transmitiu sentidas condolências", lê-se numa nota da Presidência da República.

A despesa prevista para a Jornada Mundial da Juventude esteve em debate no programa da TSF e CNN Portugal O Princípio da Incerteza. Se para Alexandra Leitão deve optar-se "por uma solução com outro tipo de despesa", pelo contrário Lobo Xavier considera o valor uma "coisa razoável". Para Pacheco Pereira o importante é o retorno económico do país.

O pedido de levantamento da imunidade parlamentar do deputado do PSD, Joaquim Pinto Moreira, já foi entregue no Parlamento. A informação foi avançada pela CNN Portugal e confirmada pela TSF. O pedido deu entrada na passada sexta-feira.

A Organização Mundial de Saúde decidiu manter o nível máximo de alerta para a pandemia de Covid-19, depois de uma reunião do Comité de Emergência dos Regulamentos Internacionais de Saúde.

O antigo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, revelou, num documentário realizado pela BBC, que recebeu ameaças de Vladimir Putin. O Presidente russo ter-lhe-á dito, durante uma conversa telefónica antes da invasão da Ucrânia, que "um míssil levaria um minuto".

O Centro de Controlo de Doenças da China disse esta segunda-feira que a vaga de casos de Covid-19 no país "não registou uma subida significativa" durante as férias do Ano Novo Lunar, terminadas no sábado.