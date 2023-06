Instabilidade na Rússia, fumo dos fogos do Canadá em Portugal e outros destaques TSF

A rebelião militar na Rússia © Stringer/AFP

A rebelião militar na Rússia levada a cabo, no sábado passado, pelo grupo paramilitar Wagner esteve em destaque, esta segunda-feira, na manhã informativa da TSF.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho sintetizou a rebelião com um ditado popular, dizendo que "quem semeia ventos, colhe tempestades".

O historiador e antigo dirigente do PSD, Pacheco Pereira, afirmou que ninguém "sabe nada do que aconteceu" sobre a revolta dos mercenários do grupo paramilitar Wagner na Rússia, mas que é possível "interpretar" sinais de fraqueza no exército russo.

Alexandra Leitão, comentadora do programa "O Princípio da Incerteza", da TSF e da CNN Portugal, disse que a Rússia "está um barril de pólvora interno".

No Fórum TSF, vários especialistas consideram que há agora uma maior incerteza.

Apesar de terem terminado os movimentos de ação em 24 horas, a Procuradoria-Geral da Rússia anunciou que "o processo não foi encerrado" e que o líder do grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin, continua a ser objeto de investigação criminal.

O fumo dos incêndios do Canadá cobriu nas últimas horas várias ilhas dos Açores e deverá estender ao território continental "nas próximas horas", informou em comunicado o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

À TSF, o diretor de obstetrícia e ginecologia do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, Fernando Cirurgião assegurou que o trabalho começou em abril e prossegue para receber as grávidas do Hospital de Santa Maria, durante as obras. No entanto, sublinhou que, sem os médicos de Santa Maria será praticamente impossível concentrar os partos em São Francisco Xavier a partir de 1 de agosto, como previsto.

O diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, Fernando Araújo, destacou "o projeto emblemático" e acredita que, com diálogo, tudo se vai resolver no Hospital de Santa Maria.

A Polícia Judiciária anunciou a deteção de oito pessoas suspeitas no âmbito de uma operação de combate ao tráfico internacional de estupefacientes por via marítima. Em comunicado enviado à TSF, a PJ explicou que a intervenção tinha como objetivo "desmantelar uma organização criminosa de cariz internacional".

No desporto, João Muniz faz esta segunda-feira 18 anos e é certo que vai integrar a pré-época dos leões com o treinador Rúben Amorim. A confirmação foi dada à TSF por Vagner Muniz, o pai do jovem formado em Alcochete.