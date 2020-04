Crises de ansiedade e tendências suicidas: os primeiros dias da linha de apoio psicológico do SNS

© Miguel A. Lopes/Lusa

Num balanço destes primeiros dias, ainda é possível traçar um perfil, mas são muitos os idosos que se sentem sozinhos e quem já tinha algum tipo de distúrbio procura mais ajuda.

"Isolados social e fisicamente mas não emocionalmente", Manuela Peixoto, uma das 63 psicólogas da linha de aconselhamento criada pelo governo, explica que a maior parte dos pedidos de ajuda deve-se a crises de ansiedade. "Desde ataques de pânico, crises de ansiedade, alguma confusão emocional, o não estar a conseguir lidar com alguma situação que esteja a viver".

Medos transversais a todas as faixas etárias. "Muitos idosos a contactar porque se sentem sozinhos, por estarem preocupados e assustados e dizem "eu sei que sou um grupo de risco e que posso não sobreviver". Mas também temos muitas pessoas com 20, 30, 40 anos que ligam ou porque estão em teletrabalho, ou porque estão com os filhos em casa ou porque têm alguém idoso a viver mais isolado ou que está infetado e estão preocupados com essas pessoas".

Quem já sofria de algum tipo de distúrbio mental sente-se mais assustado com esta crise...os psicólogos podem encaminhar para a urgência ou nos casos mais graves em que a pessoa representa um risco para si próprio e para os outros pedem a intervenção do INEM. "Desde quadros de perturbações de personalidade, perturbações depressivas mais graves em que a pessoa apresenta tendências suicidas, auto-dano e aí temos que ativar o INEM".

Manuela Peixoto diz que é inevitável que depois desta pandemia fiquem sequelas e ocorram mudanças na sociedade. "A forma como nos relacionamos com os outros, vemos as doenças, a morte, como vamos ver muitas das coisas... tudo isto vai mudar a nossa forma de olhar para estas coisas".

A linha de apoio psicológico funciona 24 horas por dia, marque 808 24 24 24 e escolha a tecla 4. Do outro lado está um psicólogo pronto para ouvir e ajudar.

