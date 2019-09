Cristas considera injusto não haver manuais gratuitos para outros tipos de ensino

"Isto é grave, é uma desigualdade que não tem explicação" © Rui Miguel Pedrosa/Lusa

Por Raquel de Melo 27 Setembro, 2019 • 15:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Assunção Cristas considera inaceitável que os manuais escolares dos alunos do ensino especial e formação profissional tenham deixado de ser gratuitos.

Pub Pub

No final de uma visita ao Colégio de São Miguel, uma escola do ensino particular e cooperativo em Fátima que ficou dois anos consecutivos no primeiro lugar do ranking de sucesso, Cristas recebeu uma carta de pais indignados com a mudança de regras em relação aos manuais escolares.

Pub Pub

"Isto é grave, é uma desigualdade que não tem explicação. O CDS desconfiou que isto poderia a acontecer e sinalizou este em julho", advoga a líder centrista, que acrescenta: "Começámos a ter esta confirmação, com o início do ano letivo."

Assunção Cristas, ouvida pela jornalista Raquel de Melo, sobre os manuais escolares 00:00 00:00

No final do encontro com a direção do colégio, Cristas lamentou ainda que o estabelecimento de ensino tenha perdido 15 turmas que tinha em contrato de associação. Neste momento, mantém apenas 18, de um total de 32. Cristas classifica como injusto o facto de haver alunos que não podem prosseguir os estudos porque os pais não têm possibilidades financeiras.