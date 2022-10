Critérios de avaliação dos cursos superiores cada vez mais distantes dos desejos dos alunos

© Photo by Dom Fou on Unsplash

Por Patrícia Bentes com Carolina Quaresma 07 Outubro, 2022 • 09:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os critérios de avaliação dos cursos de ensino superior estão cada vez mais distantes daquilo que os alunos procuram. A conclusão é de um estudo conduzido pelo Instituto Superior de Gestão (ISG). No público ou no privado, a maioria dos alunos que respondeu ao inquérito do ISG afirma que, na hora de escolher a Universidade, pesa mais a disponibilidade, a preocupação e a capacidade de comunicação dos professores do que a produção científica dos mesmos.

Já quando a chega a hora das agências de acreditação avaliarem a qualidade dos cursos, os critérios estão cada vez mais distantes desta realidade. Quem o diz é a professora, investigadora e uma das coordenadoras do estudo, Lurdes Neves, que, em declarações à TSF, lamenta que as acreditações não tenham em conta a satisfação dos estudantes e defende que os critérios utilizados pelas agências de acreditação sejam alterados.

A jornalista Patrícia Bentes conversou com Lurdes Neves, uma das coordenadoras do estudo do ISG 00:00 00:00

Os critérios das agências de acreditação "remetem cada vez mais para a valorização de um corpo docente altamente qualificado e com um número de publicações elevado". É dado um "especial relevo à prática de investigação", afirma Lurdes Neves.

Os critérios impostos pelas agências internacionais têm consequências na formação dos estudantes, e o problema parece estar a agravar-se.

"O que aconteceu do ponto de vista da evolução nas revistas científicas levou a que houvesse uma procura cada vez maior de muitas entidades para integrar publicações e ser uma área de negócio para muitas instituições", explica a professora e investigadora.

O ISG, considera a professora, tem procurado contrariar esta tendência e conciliar a produção científica com a dedicação ao ensino. O ideal era mesmo que esse equilíbrio passasse a ser critério de qualidade. Para isso, era preciso ouvir os alunos. Por isso, o próximo passo é enviar as respostas do estudo para as agências e para a tutela.

"A ideia do estudo é ter uma sustentabilidade que fortaleça esta necessidade de intermediar os dois lados para criar esse reforço", defende.

Apesar do diagnóstico, a maioria dos alunos deu nota positiva às instituições de ensino que frequentam.