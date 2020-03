Critérios para decidir quem salvar e quem deixar morrer? "Estamos a equacionar"

A ministra da Saúde, Marta Temido, acompanhada pela diretora-geral da Saúde, Graça Freitas © José Sena Goulão/Lusa

Por Cátia Carmo 28 Março, 2020 • 13:34 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Em Itália há equipas de médicos a decidir quem tem mais probabilidade de viver para entrar nos cuidados intensivos. Confrontada com a possibilidade de o mesmo vir a acontecer em Portugal, a ministra da Saúde revelou, na conferência de imprensa deste sábado, que o ministério está a considerar a necessidade de pedir pareceres à Comissão de Ética para as Ciências da Vida.

"Estamos a equacionar essas várias possibilidades, mas neste momento estamos muito tranquilos. Temos profissionais altamente preparados para agir em casa momento, tanto em situação Covid-19 como em situação não Covid-19. Uma gestão deste processo que passe por uma qualquer forma de estigmatização das pessoas não nos parece a forma mais adequada de estar a atuar", explicou Marta Temido Marta Temido.

Portugal regista este sábado 100 mortes associadas à Covid-19, mais 24 do que na sexta-feira, enquanto o número de infetados subiu 902, para 5170, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.

O relatório da situação epidemiológica em Portugal, com dados atualizados até às 24h00 de sexta-feira, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortes (44), seguida da região Centro (28), da região de Lisboa e Vale do Tejo (27) e do Algarve (1).

Relativamente a sexta-feira, em que se registaram 76 mortes, este sábado observou-se um aumento de 31,5%.