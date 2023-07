Críticas de Adão e Silva à CPI, plano de mobilidade para a JMJ e outros destaques TSF

© Leonardo Negrão/Global Imagens (arquivo)

As afirmações de Pedro Adão e Silva dominaram o espaço informativo da TSF, ao anunciar esta segunda-feira, que não se vai retratar das palavras que dirigiu aos deputados da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) à TAP. O ministro da Cultura mantém o que já tinha dito e voltou a criticar os trabalhos da comissão de inquérito como "reality shows".

O deputado do PSD Paulo Rios de Oliveira acusa o ministro da Cultura de "arrogância e ignorância" e defende que "até na mesa do café um ministro é um ministro".

A deputada socialista Alexandra Leitão considera, por sua vez, que, apesar de tudo, foi melhor ter existido uma CPI à gestão política da TAP do que não existir. A antiga ministra do PS diz que as declarações de Adão e Silva foram "infelizes" e "contribuíram muito pouco para a saúde das instituições democráticas".

Ainda na política interna, o plano de mobilidade para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) não vai resolver todos os problemas. Quem o diz é a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, que se mostra "inquieta" quanto às condições climatéricas na altura do maior evento da Igreja Católica, uma vez que "Lisboa vai ter temperaturas altíssimas num território que não tem sombra".

A mobilidade durante a JMJ levanta também "sérias preocupações" ao presidente da Câmara de Cascais, que vai andar de moto durante o evento para poder deslocar-se, a todo o momento, para qualquer parte do concelho. Carlos Carreiras explica que a autarquia não podia correr o risco de ficar com a polícia municipal parada no trânsito. Por isso, alugou "um conjunto de motas", cerca de uma dezena, e "uma delas ficará adstrita" ao autarca.

A autarquia de Silves, em comunicado, considerou que a ALGAR, a empresa responsável pela recolha dos resíduos recicláveis na região, "não tem revelado capacidade para recolher diariamente os ecopontos que vão ficando cheios". Uma situação que, na opinião do município, dá origem a "situações indesejáveis e veemente reprováveis" em todo o território.

Ainda na ordem do dia, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, revelou esta segunda-feira que ligou ao presidente do Conselho de Administração da RTP "logo na sexta-feira à noite" para pedir esclarecimentos e "manifestar desagrado" sobre um cartoon em vídeo, divulgado pelo canal público durante o intervalo da cobertura do festival NOS Alive, que retratava o alegado racismo na polícia. O cartoon mostrava um polícia num campo de treino de tiro a disparar contra vários alvos. O alvo de cor mais clara não tinha nenhuma bala, enquanto o mais escuro aparecia cravejado de balas.