Críticas e apoios a Gouveia e Melo, "a humanidade fora de série" de Nabeiro e outros destaques TSF

O caso dos 13 militares que recusaram embarcar no Navio Patrulha Mondego continua na ordem do dia, com críticas à postura do chefe do Estado-Maior da Armada, almirante Gouveia e Melo, perante os militares. Na edição desta semana do programa da TSF e CNN Portugal "O Princípio da incerteza", Pacheco Pereira defendeu que o almirante está a aproveitar o caso e a exposição pública para preparar uma candidatura à Presidência da República.

Esta tarde, e de viva voz, a ministra da Defesa sublinhou que atos de indisciplina como o que se registou no navio são "intoleráveis" e, embora não tenha querido comentar o caso em pormenor por estar entregue às autoridades competentes, assinalou que chegam a pôr em causa o próprio país.

O antigo Presidente da República Ramalho Eanes confessou-se "desgostoso" com o caso, mas quis substituir "quem, no Estado, tem a responsabilidade de comentar esta questão".

Entretanto, a Marinha veio a público negar que tenha apagado provas de avarias no navio Mondego e de que os militares que recusaram embarcar participaram em algumas das reparações. Fonte ligada à Defesa adiantou à agência Lusa no domingo que "há indícios de prova que estão a ser apagados" e que o navio Mondego "foi todo limpo" na quarta-feira, antes da ida ao local de duas televisões.

No seu espaço de opinião no "Não Alinhados", João Soares deixou elogios a Gouveia e Melo e recordou o empresário Rui Nabeiro, que morreu este domingo.

A TSF falou com Álvaro Pacheco, médico da Delta durante 15 anos, que recorda Rui Nabeiro como uma pessoa "de uma humanidade fora de série" e que tinha "um dom" e por isso é "insubstituível".

No Fórum TSF dedicado ao tema "Que legado nos deixa Rui Nabeiro?", Vítor Ilharco, secretário-geral da Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso, contou como, de uma forma muito própria, o empresário ajudava quem estava nas prisões.

A Carta de Perigosidade de Incêndio Rural, suspensa até ao final do mês, prevê que quem vive em zonas de risco de incêndio elevado não vai poder sair de casa nos dias de calor e humidade.

O ministro dos Negócios Estrangeiros garante que Portugal vai cumprir as suas responsabilidades para com o Tribunal Penal Internacional e que, perante Putin, isso implica deter o Presidente russo caso venha a Portugal.

A ministra da Defesa, Helena Carreiras, vê na compra conjunta de munições para a Ucrânia por parte de 18 Estados-membros, em que se inclui Portugal, a Noruega e a Agência Europeia de Defesa, um "passo mais na construção da defesa europeia".