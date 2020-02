Cruz Vermelha espera passar hospital para a Misericórdia até final do semestre

© Filipe Amorim/Global Imagens

O presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, Francisco George, espera que a gestão do Hospital da Cruz Vermelha passe para a mão da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa até ao final do primeiro semestre de 2020.

Em declarações à TSF, Francisco George afirma que "a passagem da sociedade de gestão do setor privado para o setor social, a ser eventualmente adquirido, terá lugar no primeiro semestre desde ano, portanto de 2020".

O presidente da instituição garante que a Cruz Vermelha Portuguesa tem como "rumo principal a constituição do hospital no setor social, robustecer o setor social na grande Lisboa, através desta transferência" do setor privado para o setor social.

No dia em que se assinala o Dia Mundial da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, Francisco George destaca o trabalho que a instituição tem feito em Portugal, através do trabalho de voluntários e funcionários.

"A Cruz Vermelha tem, neste momento, quase cinco mil voluntários, cerca de 2500 funcionários que apoiam meio milhão de portugueses, sobretudo aqueles que têm menos rendimentos, populações mais vulneráveis, mais pobres", afirma.

Francisco George destaca ainda o apoio na formação, com "1500 estudantes do ensino superior nas diferentes escolas, sobretudo de enfermagem" e também na área dos serviços de emergência, através do apoio de mais de mil ambulâncias em por todo o país.