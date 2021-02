CTT e bancos cumprem tolerância de ponto em dia de Carnaval

© Miguel Pereira/Global Imagens

Apesar de o Governo ter decretado que este ano não havia tolerância de ponto para os funcionários públicos no Carnaval, o dia está previsto como feriado na generalidade dos contratos de trabalho em funções públicas. Os balcões dos bancos e CTT estão, por isso, fechados ao público esta terça-feira.

Cerca de 9.000 trabalhadores dos correios e a generalidade dos trabalhadores da banca estão em casa, mas sem trabalhar, cumprindo o estabelecido nos contratos coletivos dos dois setores.

Em declarações à TSF, Vítor Narciso, presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Correios e Telecomunicações, considera que as restrições impostas pela pandemia, não devem mudar um direito definido há 20 anos.

Este é um dia de feriado, explica Vítor Narciso 00:00 00:00

O mesmo se passa nos bancos. Mário Mourão, representante do Sindicato dos Bancários do Norte, lembra que esta é uma tradição com a força de um contrato.

O dia de Carnaval tem tolerância de ponto para os bancos, afirma Mário Mourão 00:00 00:00

"Não vejo que houvesse motivos, pelo facto de vivermos uma situação pandémica, de alterar aquilo que é contratual", aponta.

Os bancos têm estado abertos, mesmo durante confinamento imposto pelo estado de emergência, mas há trabalhadores em teletrabalho, lembra o sindicalista.

