CUF já tratou mais de 250 doentes com Covid-19 desde o início da pandemia

Os hospitais e clínicas da CUF já trataram mais de 250 doentes com Covid-19 desde o início da pandemia, em março de 2020, tal como se pode ler numa nota enviada à TSF.

De acordo com a mesma nota, "a CUF recebeu, desde novembro, e até então, 70 doentes COVID e 18 doentes não Covid encaminhados do Serviço Nacional de Saúde", em articulação com as Administrações Regionais de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, do Centro e do Norte.

Além disso, adianta o grupo privado, "até ao momento a CUF recebeu doentes de 12 hospitais do SNS da região de Lisboa e Vale do Tejo, Norte e Centro do País"

"A CUF tem, de momento, 42 camas destinadas a doentes Covid e está a criar condições para aumentar a capacidade para 60 camas no início da próxima semana, sendo as mesmas dedicadas a qualquer doente Covid, incluindo SNS", esclarece a nota.

"Desde março, a CUF já tratou mais de 250 doentes com COVID-19", remata.

