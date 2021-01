CUF tem mais um hospital a ajudar a responder ao combate à pandemia

© Fábio Poço/Global Imagens

A rede CUF junta um quarto hospital para responder à Covid-19. Em comunicado, a empresa do grupo José de Mello Saúde afirma que tem agora quatro hospitais - três na região de Lisboa e um no Porto - a receber pessoas com Covid-19, passando a dispor, assim, de 120 camas de internamento geral e cuidados intensivos.

A CUF adianta que fez convenções com Viseu e Coimbra e está agora a negociar com o Ministérios a Saúde acordos em Santarém e Torres Vedras.

A par deste apoio para doentes com Covid- 19, a empresa recorda que pode receber doentes Covid do SNS em qualquer dos seus hospitais.

