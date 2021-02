Cuidado com as multas por violações do código da estrada recebidas por e-mail. Provavelmente são fraude

A ANSR garante que esses e-mails "são phishing" © Fernando Fontes/Global Imagens

Por Nuno Guedes 25 Fevereiro, 2021 • 14:46

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) avisa, em comunicado, que tem vindo a identificar, desde final do ano passado, "a existência de vários e-mails fraudulentos enviados em seu nome, que notificam os cidadãos de um suposto auto de contraordenação, indicando um link onde devem carregar".

A ANSR garante que esses e-mails "são phishing, uma tentativa fraudulenta de obter informações confidenciais, por meio de disfarce de uma entidade conhecida".

Sempre que estas vagas de emails se têm registado, a Autoridade diz que "tem alertado as entidades competentes e comunicado aos cidadãos que não devem clicar em qualquer link, devendo ignorar o email.

A ANSR sublinha que não efetua notificações dos autos de contraordenação por via eletrónica sem consentimento prévio. As notificações oficiais têm de cumprir um conjunto de critérios de acordo com os modelos previstos na lei e a informação sobre a autenticidade das notificações pode ser consultada num link oficial.