Cuidados Covid ditaram encerramento noturno das urgências do hospital de Serpa

Em Serpa, os cuidados do circuito Covid obrigaram a fechar as urgências do hospital durante a noite. No estabelecimento de saúde, não há médicos suficientes para garantir as escalas, e a Santa Casa da Misericórdia, que faz a gestão do Hospital Sâo Paulo, não sabe quando a situação poderá estar resolvida.

As urgências fecharam às 00h00 e reabrem às 08h00 desta segunda-feira.

A Santa Casa e o conselho de administração do Hospital de Serpa garantem que estão a fazer todos os esforços para reabrir as urgências noturnas o mais depressa possível.

