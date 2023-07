Cumpriu "perfeitamente" a tarefa. Beja sublinha contributo do aeroporto para a JMJ

O aeroporto de Beja recebeu dois voos de Itália para a JMJ © Wikimedia Commons

Por Maria Ramos Santos com Lusa 31 Julho, 2023 • 16:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O aeroporto de Beja recebeu esta segunda-feira dois voos provenientes de Itália com 360 jovens que, durante esta semana, vão participar na Jornada Mundial da Juventude (JMJ), em Lisboa. À TSF, o presidente da câmara municipal, Paulo Arsénio, sublinhou o contributo do aeroporto, que cumpriu "perfeitamente" a tarefa na receção dos peregrinos.

"A direção do aeroporto facilmente conseguiu acomodar estes voos, portanto, Beja está aqui também a dar um contributo na JMJ", disse.

Ouça aqui as declarações de Paulo Arsénio à TSF. 00:00 00:00

"Uma estrutura ainda de uma dimensão reduzida, que não foi planeada inicialmente para ter como missão principal, mas apenas como missão complementar, o acolhimento e a receção de passageiros, mas cumpre perfeitamente esta tarefa como agora vimos. E poderia receber mais algumas aeronaves", acrescentou.

Para já, Beja não deverá receber mais peregrinos, pelo menos, não existe "qualquer outro pedido para dia 31, quer para os dias seguintes", sublinhou.

"Cumpre perfeitamente esta tarefa." 00:00 00:00

A Jornada Mundial da Juventude, considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, vai realizar-se este ano em Lisboa, entre 1 e 6 de agosto, sendo esperadas cerca de 1,5 milhões de pessoas.

As principais cerimónias da jornada decorrem no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

As jornadas nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.