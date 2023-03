Custo de vida diminui donativos, mas Cáritas promete "não baixar os braços"

© Artur Machado / Global Imagens

Por Rúben Matos com Carolina Rico 12 Março, 2023 • 15:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Termina este domingo o peditório público nacional da Cáritas Portuguesa e com as dificuldades no orçamento familiar provocadas pela escalada da inflação espera-se um decréscimo de donativos.

Em declarações à TSF, a presidente desta organização de solidariedade da Igreja Católica, Rita Valadas, reconhece que o aumento do custo de vida pode contribuir para que o valor doado diminua, ainda que o número de pessoas a ajudar seja o mesmo.

"Há menos disponibilidade financeira para apoiar, que se compreende face à situação que que todos vivemos", nota.

Valor dos donativos diminuiu, diz Rita Valadas 00:00 00:00

Além disso, este ano há também menos voluntários a participar no peditório da Cáritas em todo o país, já que desde a pandemia muitas pessoas deixaram de se voluntariar.

A presidente da Cáritas acredita que as contribuições através do site da Cáritas vão ajudar a equilibrar os números. "Esses valores ainda não estão apurados, mas espero que o valor online nos ajude."

Também "há um conjunto de pessoas e empresas que são doadoras da Cáritas e que sempre nos valem em situação de emergência", destaca Rita Valadas.

"A minha esperança é que, entre aquilo que vier a ser o apuramento final e a capacidade que as pessoas sensíveis para estas situações de grande vulnerabilidade que são as pessoas afrontadas por estes aumentos de preço e por estas situações sucessivas de crise, nós consigamos continuar a apoiar."

"Não baixei os braços tão facilmente", promete Rita Valadas. 00:00 00:00

A Cáritas Portuguesa apoia todos os anos cerca de 120 mil pessoas.