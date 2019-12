D. Manuel Clemente realça valores do presépio para um Natal com o "essencial"

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

O Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, pede que este Natal se retomem os valores do presépio - como a simplicidade e a procura -, aludindo à carta que o Papa divulgou no início deste mês, na qual o sumo pontífice pedia que se retomasse a tradição de reencenar a cena bíblica do nascimento de Jesus Cristo.

Na carta, o Papa Francisco faz notar que também a Natureza está presente na cena tradicional do presépio, com a noite iluminada e com os pastores que a visitam com o seu gado.

Cardeal Patriarca de Lisboa recorda o presépio e os seus valores. 00:00 00:00

"A Natureza bem precisa de se reencontrar, como sabemos, com toda esta premência ecológica", nota o cardeal patriarca. Seguindo o fio condutor da carta do Papa, D. Manuel Clemente reforça a simplicidade da vida dos pastores, "gente simples que vivia do essencial" e que ensina a viver do que "realmente importa".

O cardeal patriarca recorda o acompanhamento que os pais deram a Jesus e as oferendas dos reis magos, que na cena bíblica oferecem presentes a Jesus porque encontraram "o mais importante".

"Todas estas realidades nos devem levar a entrar no presépio", defende D. Manuel Clemente, pedindo a identificação com o que é simples, com os que "acorrem ao essencial" e com os que "procuram, vindos de longe, e finalmente encontram".

"O mais importante é que cada um de nós se torne presente onde precisamos de estar" 00:00 00:00

"Quando se fala em presentes, o mais importante é que cada um de nós se torne presente onde precisamos de estar", reforça, terminando a sua mensagem festiva com desejos de "um santo e feliz Natal para todos".