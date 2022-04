Da Estrela a Braga são 500 quilómetros de distância que valem a "viagem de sonho"

© Direitos Reservados

É junto à Associação de Moradores da Estrela que se confirma a hora de partida. "À uma da tarde. Às 13. Todos com máscara. No autocarro tem que ser", diz assertivo António Vitorino, um dos 26 habitantes da aldeia que esta sexta-feira tem lugar reservado na viagem rumo ao norte do País, para um passeio até domingo.



Uma oportunidade "única" - ou quase - para quem reside a cerca de 500 quilómetros de Braga e assume o "desejo enorme" de conhecer do Bom Jesus ao Sameiro. "Também vou gostar de ver o Porto, mas, do que dizem, Braga deve ser lindo", sublinha, depois da "cidade dos arcebispos" ser a mais votada entre os habitantes para esta viagem oferecida pela Fundação Inatel, mas que seria adiada por dois anos por causa da pandemia.

Maria Joana Caeiro foi uma das moradoras que votou por Braga, juntamente com mais duas amigas, mas quis o destino que, desta vez, fosse impedida de viajar devido à doença do marido. "Estive lá com 10 anos e gostei tanto. Hoje é que eu sabia apreciar bem aquilo tudo", diz.



Mas a família vai. E Maria Joana até já deu algumas dicas à filha, ao genro e aos netos sobre o que há para ver, que valha mesmo a pena. "São monumentos lindíssimos", insiste.



Já Zélia Flor fica "com muita pena" no Baixo Alentejo. Entrou há uma semana para direção da Associação de Moradores e fala de alguma ansiedade dos habitantes pela hora da partida. À TSF admite esperar que a população fomente empatia no norte para chamar visitantes à Estrela "e traga mesmo algumas ideias para desenvolver" a aldeia. "Precisamos tanto", alerta.

A barragem de Alqueva transformou a Estrela numa península, mas apesar da chegada da água, os dias têm sido de desilusão, com os mais novos a abandonarem a terra. Há 40 anos tinha uns 300 habitantes, mas hoje está abaixo dos 50.



Também por isso a Fundação Inatel quer fazer desta "viagem de sonho" uma oportunidade para ser criado um destino turístico, como explicou Leontina Bastos, delegada em Évora. "O objetivo é integrar - a estrela - na nossa programação de viagens e contribuir para o desenvolvimento local e regional do território", referiu, destacando que esta função social do Inatel "visa também combater o isolamento"



Os participantes na viagem vão visitar os santuários do Bom Jesus e de N. Sra. do Sameiro e o centro histórico de Braga. Também vão desfrutar de um passeio pela Foz, visitar as Caves do Vinho do Porto e conhecer a Casa da Música no Porto.