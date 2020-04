Da pandemia ao nevão que deixou a produção de cereja arruinada. Fundão pede apoios

© Pedro Martins/Global Imagens

Por Rita Costa com Francisco Nascimento 21 Abril, 2020 • 19:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Covid-19 já impunha restrições aos produtores de cereja, e o nevão que caiu no concelho do Fundão, no final do mês passado, destruiu metade da produção. O autarca local está, por isso, a tentar sensibilizar o Governo, uma vez que os produtores de cereja do concelho precisam de apoio.

Paulo Fernandes refere que os efeitos da pandemia eram a principal preocupação, e que o nevão obrigou a Câmara Municipal do Fundão a tomar medidas para evitar mais prejuízos. "Entrámos em contacto com a Direção-Geral da Agricultura e com o ministério da Agricultura para procurar acionar medidas de apoio. No entanto, ainda continuamos focados em evitar que esta campanha fique afetada pelas condições impostas pela pandemia", admite o autarca.

Ouça a reportagem de Rita Costa 00:00 00:00

A colheita da cereja começa entre o final deste mês e o início de maio, e a autarquia já preparou, em conjunto com os produtores, um código de boas práticas para a colheita. Paulo Fernandes adianta que "a medição da temperatura corporal e a utilização da máscara é obrigatória ao longo de toda a fileira produtiva, seja na colheita, embalamento e mesmo no transporte das cerejas". O distanciamento social vai também ser cumprido, com a imposição de poucos trabalhadores por árvore.

A autarquia impôs a quarentena obrigatória para todos os que se deslocam de fora para o interior do concelho, e nem mesmo os 500 trabalhadores contratados para a colheita fogem à regra. O Fundão recebe, todos os anos, trabalhadores estrangeiros para a apanha da cereja. Este ano, muitos são nepaleses, indianos e tailandeses.

O código de boas práticas imposto pela câmara engloba 50 regras, e Paulo Fernandes espera que seja, igualmente, uma forma de os portugueses confiarem na cereja fundanense. "Sempre que possam, escolham a produção nacional. Neste caso, uma das marcas e produtos que se foi afirmando ao longo dos anos, a cereja do Fundão."

A questão do apoio aos agricultores vai ser colocada diretamente à ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque, que vai fazer uma visita ao concelho durante a apanha da cereja.