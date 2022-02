Dadores de sangue responderam à chamada e níveis já são aceitáveis

© Orlando Almeida/Global Imagens

No início desta semana, o Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) atingiu "reservas estratégicas com números muito animadores". "Atingimos hoje os 10.005 componentes sanguíneos em reserva e chegámos ao nível de alerta verde para todos os grupos sanguíneos" revela a presidente. Maria Antónia Escoval refere que o grupo sanguíneo A+ é o que tem menores quantidades, mas mesmo assim está "no nível de alerta verde com mais de 7 dias de reserva".

O IPST fez o primeiro apelo à dadiva de sangue a 25 de janeiro. " Foram 15 dias extraordinariamente críticos para a dádiva de sangue e para a transfusão de sangue nos hospitais portugueses", admite Maria Antónia Escoval.

A presidente do IPST considera que "provavelmente havia muitos dadores infetados e em confinamento" e que não houve tanta resposta como é habitual. No entanto, "nesta última semana, tivemos mais de 9.500 pessoas que se inscreveram e cerca de 8 mil unidades colhidas", adianta.

A maior procura permitiu dar resposta todos os dias às necessidades dos hospitais. Além do Instituto Português do Sangue e da Transplantação, 29 hospitais portugueses aliaram-se igualmente à recolha de sangue nos últimos 15 dias.