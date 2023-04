"Dar nova vida ao aeroporto de Beja." Plataforma defende "urgência" de modernização da linha ferroviária

A longo prazo, também o sul do país vai precisar de reforçar a capacidade aeroportuária, pelo que Valadas defende que Beja é a solução © Nuno Veiga/Lusa

O porta-voz da plataforma "SIM! O Aeroporto de Beja é parte da solução", Manuel Valadas, defendeu esta segunda-feira a "urgência" da modernização da linha ferroviária "para dar uma nova vida ao aeroporto de Beja".

"Estamos a pedir que o Governo português coloque no PNI, que é o Plano Nacional de Investimento, os valores que correspondam à melhoria da linha [do Alentejo] e à sua eletrificação, para permitir que as pessoas que saem no aeroporto internacional de Beja, em 55 minutos, estejam no Algarve", disse Manuel Valadas, em declarações à TSF.

O representante da plataforma afirmou que o "aeroporto de Beja tem condições para funcionar como complemento ao aeroporto de Faro", pelo que a sua acessibilidade ferroviária se torna imprescindível para o desenvolvimento e a coesão territorial.

Segundo Manuel Valadas, o valor estimado das obras que permitem a requalificação e eletrificação da linha ferroviária do Alentejo fica abaixo dos 30 milhões de euros.

"Isto representa, para o Governo português, um encargo à volta de 29 milhões de euros, onde o resto é tudo suportado por Bruxelas. Onde nós já gastamos 71,5 milhões de euros em estudos de aeroportos. Isto é peanuts. E não conseguimos perceber porque é que, até agora, o nosso Governo não colocou isto no Plano Nacional de Investimentos", sublinhou.

A plataforma, que tem uma reunião marcada com a comunidade intermunicipal para o início desta tarde, espera contar com o apoio dos municípios para pressionar o Governo neste sentido.

"Vamos pedir a ajuda destas Câmaras para nos ajudarem nesta tarefa, para que o Governo de facto possa colocar no PNI esta identificação e modernização destes 51 quilómetros de linha", acrescentou Valadas.

O porta-voz lembrou, ainda, que a longo prazo, também o sul do país vai precisar de reforçar a capacidade aeroportuária, pelo que reiterou, uma vez mais, que Beja é a solução.

"O aeroporto de Faro foi desenhado para receber cerca de 5,4 milhões de pessoas e está a receber 9,6 milhões de pessoas. Isto significa que o aeroporto de Faro dentro de provavelmente seis anos, ou se calhar nem isso, vai começar a ter problemas iguais ao que Portela tem há mais de 10 ou 12 anos. E, nesse sentido, nós dissemos que o aeroporto será também um complemento de Faro", reforçou.

Dirigindo-se aos municípios algarvios, Manuel Valadas referiu também que a construção de uma segunda pista na ria Formosa, no aeroporto de Faro, não será possível.

"É importante esclarecer as câmaras do Algarve, porque o Algarve vai precisar de uma solução para o aeroporto de Faro, porque no aeroporto de Faro não se vai poder fazer uma segunda pista na ria Formosa, é completamente impossível", lembrou.