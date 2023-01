Por TSF 20 Jan, 2023 • 07:43

David Justino foi ministro da Educação durante cerca de dois anos, no governo de Durão Barroso. Olhando para a atual situação de tensão no setor, o antigo ministro, que foi também professor universitário, reconhece que as greves dos professores são justas e fazem sentido. David Justino não critica os sindicatos, mas nota que os sindicalistas levam sempre vantagem sobre os ministros da Educação por estarem mais tempo nos cargos.

"Os sindicatos fazem aquilo que têm que fazer, é o trabalho deles. O Mário Nogueira está neste posto como presidente da Fenprof e antes de ser presidente da Fenprof era presidente do sindicato Fenprof centro, tem muitos anos disto. Ele já passou por não sei quantos ministros e os ministros mudam eternamente, ainda que os mandatos ultimamente tenham aumentado um bocadinho em termos médios. Da parte dos sindicatos, eles conhecem os dossiers, conhecem estes pequenos pormenores, têm uma ligação muito estreita com a classe e têm sempre uma vantagem relativamente a um novo ministro que chega", considera.

David Justino recorda que na passagem pelo governo, enquanto ministro da Educação, tentou reformular o estatuto da carreira docente, mas não passou das intenções, porque nem teve, sequer, parceiros para a conversa.

Em 2002, "eu disse: 'bom, temos aqui o estatuto da carreira docente, há aqui alguns aspetos que estão ultrapassados e eu gostaria de saber qual a vossa opinião e disponibilidade para podermos fazer uma atualização desse estatuto'. Aquilo que me foi dito foi: 'senhor ministro, nem pense. Mexer no estatuto conta com a nossa oposição'", recorda David Justino.

"Eu não dei especial atenção ao problema da carreira, não creio que houvesse problemas muito graves, a não ser esse problema de os candidatos a professores serem cada vez mais. A única coisa que teria a fazer era dar prioridade a outras áreas", acrescenta.

