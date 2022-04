De 27 mil pedidos de proteção temporária, apenas um terço já pode trabalhar em Portugal

© Wojtek Radwanski/AFP

Por José Milheiro 05 Abril, 2022 • 07:18 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Apenas um terço dos quase 27 mil refugiados da Ucrânia que chegaram a Portugal desde o início da guerra, já podem trabalhar. Os outros ainda aguardam a emissão do documento que lhes permita viver no país e ter acesso ao mercado de trabalho.

Pouco depois da invasão, o SEF criou uma plataforma para agilizar o processo, mas o jornal Público conta que ainda são muitos os que esperam.

Ouça aqui as explicações 00:00 00:00

A chegada de refugiados de guerra da Ucrânia fez com que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras tenha acelerado os procedimentos e, para isso, criou uma plataforma própria para receber os pedidos das pessoas vindas da Ucrânia. No entanto, de acordo com o jornal Público, a emissão dos certificados não é imediata e não está a acompanhar o ritmo dos pedidos. Dos 27 mil registos, até agora, só foram emitidos 8500 certificados de concessão de autorização de residência ao abrigo do regime de proteção temporária. Só com este documento é que os ucranianos podem começar a trabalhar ou receber apoios sociais já que passam a ter acesso ao Número de Identificação Fiscal, da Segurança Social e do Serviço Nacional de Saúde.

Questionado pelo mesmo jornal sobre a disparidade entre os certificados emitidos e os pedidos registados, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras responde que a Autoridade Tributária está a demorar mais tempo a responder. Já o Ministério das Finanças afirma que a Autoridade Tributária "está, em regra, a atribuir os Números de Identificação Fiscal num prazo de 24 horas após receção dos elementos de identificação dos migrantes da parte do SEF". As Finanças ressalvam que "verificam-se algumas situações pontuais de necessidade de confirmação adicional das identidades dos migrantes".

ACOMPANHE AQUI TUDO SOBRE A GUERRA NA UCRÂNIA