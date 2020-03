De 444 para 970. Governo duplica locais para renovar o Cartão de Cidadão

Segundo o Governo, esta é mais uma forma de diminuir os tempos de espera. © Igor Martins/Global Imagens

Por Nuno Guedes 04 Março, 2020 • 08:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os Ministérios da Justiça e da Modernização do Estado e Administração Pública vão aumentar, de 444 para 970, em abril, o número de locais locais onde será possível renovar o Cartão de Cidadão. Um aumento para mais do dobro com a ajuda dos chamados Espaços Cidadão que funcionam nas câmaras municipais ou em espaços cedidos por estas autarquias

A Secretária de Estado da Justiça, Anabela Pedroso, explica à TSF que depois de terem avançado, há alguns meses, com a possibilidade de renovação online, este novo passo vai mais longe alargando a rede de atendimento, em complemento aos atuais balcões do Instituto dos Registos e do Notariado e Lojas de Cidadão.

A possibilidade de renovar o Cartão de Cidadão nestes espaços destina-se, tal como a renovação online, a quem tenha 25 anos ou mais, e, segundo o Governo, é mais uma forma de diminuir os tempos de espera.

Anabela Pedroso detalha que a maior vantagem da nova medida é que os portugueses podem não ter chave móvel digital nem códigos, mas mesmo assim renovar o Cartão como se fossem a uma conservatória.

Ouça as explicações da secretária de Estado. 00:00 00:00

Anabela Pedroso recorda quem pode fazer a renovação nestes espaços. 00:00 00:00

Para renovar o Cartão de Cidadão online ou nos Espaços Cidadão é preciso ter idade igual ou superior a 25 anos; ser detentor de Cartão de Cidadão válido ou caducado há menos de 30 dias, emitido com validade de cinco anos e pedido antes de 1 de outubro de 2017; e existirem impressões digitais do titular no sistema do Instituto dos Registos e Notariado.