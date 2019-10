De Demóstenes a George VI e Joacine. Quem fala assim é gago

"O esforço físico que, por vezes, nós observamos é real" © EPA

Por Catarina Maldonado Vasconcelos com Sara de Melo Rocha 22 Outubro, 2019 • 09:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Em setembro de 1939, a guerra contra a Alemanha nazi é declarada, e o rei George VI, de Inglaterra, no conforto do Palácio de Buckingham tem outro motivo para estar ansioso. Enquanto prepara o seu discurso para toda a nação, deambula pelos corredores dourados e ensaia um truque, também utilizado por Winston Churchill.

Pub Pub

O rei inglês comunica então ao seu povo como a um amigo a inauguração de uma nova era que mudaria a História do século XX. "Ser ou não ser", o monólogo do Hamlet que o monarca lia enquanto ouvia Le nozze di Figaro, de Mozart, não se aplica à condição da gaguez.

Pub Pub

O problema de fala, plasmado no filme de 2011, "O Discurso do Rei", compõe-se, na realidade alheia às produções cinematográficas, de fatores genéticos, neurológicos e até psicossociais. No dia internacional da gaguez, a TSF ouviu uma terapeuta da fala especialista na matéria.

Jacqueline Carmona começa por explicar que a condição não está relacionada com o susto: "Se sustos ou situações difíceis da vida provocassem gaguez, então, o número de pessoas que gagueja era garantidamente muito superior. Quem de nós, na infância, ou noutra fase da vida, não se assustou?"

Jacqueline Carmona, ouvida pela jornalista Sara de Melo Rocha, desmistifica o papel dos sustos 00:00 00:00

Sobre a crença de que a gaguez pode ter origem na infância, quando uma criança recebe, no espaço que lhe pertencia, um novo irmão, a terapeuta da fala rejeita com convicção. Já vários tratamentos foram utilizados ao longo dos tempos, e Jacqueline Carmona lembra que muitos nascem dos mitos. "Essencialmente prende-se com a história de Demóstenes, um filósofo grego que, no pico da oratória, para conseguir falar, colocava pedras na boca no sentido de ser mais fluente."

A terapeuta da fala lembra um exemplo mítico 00:00 00:00

Um orador nato, Demóstenes, a par com o George VI, de Inglaterra, provaram que a gaguez não é impedimento para a carreira política. Neste dia internacional dedicado ao problema na fala, a chegada ao Parlamento de Joacine Katar Moreira reacende o debate sobre os limites humanos e as variações na fluência do discurso das pessoas diagnosticadas. Jacqueline Carmona exemplifica: "Já estive com várias pessoas que, a cantar, também gaguejam. Depende do estilo de música, mas já assisti a pessoas a cantarem os parabéns e a gaguejar em simultâneo."

"A letra da música está predefinida, portanto não é a mesma coisa que uma conversa. Há vários aspetos a ocorrer em simultâneo que podem levar a que não se gagueje. Mas, por exemplo, como no rap há improviso, já não têm o mesmo resultado", destaca.

Jacqueline Carmona comenta as variações da gaguez 00:00 00:00

Jacqueline Carmona também salienta que, apesar de não haver uma forma concreta de sanar o problema, "relativamente a crianças, consegue-se bons resultados, mas não no sentido de 100% de cura". "Consegue-se ótimos resultados na adolescência, num adulto que se traduz em não se falar com tanto esforço."

E falar em esforço faz realmente sentido. "O esforço físico que, por vezes, nós observamos é real." Nestes momentos, como frisa Jacqueline Carmona, "há coisas que não ajudam". "Eu sei que, de repente, segundos parecem uma eternidade, mas terminar a palavra ou a frase das pessoas é algo de que ninguém gosta", conclui.

Jacqueline Carmona explica como não se deve tentar "ajudar" 00:00 00:00

O rei George VI, Demóstenes e Joacine Moreira não são os únicos casos emblemáticos que se conhecem. Marilyn Monroe, Joe Biden, Bruce Willis, Winston Churchill ou Ed Sheeran, Mário Laginha, Raul Solnado e José Saramago também eram afetados pela dificuldade de fala. Mas, conforme explica Joacine Katar Moreira, não pela "gaguez do pensamento".