De inundações a quedas de árvores. Há 15 desalojados e mais de 980 incidentes

Em Braga15 automóveis ficaram parcialmente submersos © Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens

O temporal que se faz sentir já causou 988 ocorrências desde as 19h00 desta quarta-feira, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). Quedas de árvores, inundações e danos em estruturas são a grande maioria das queixas. Até ao momento, não se verifica a existência de feridos ou outro tipo de casos mais graves.

O comandante Rui Laranjeira da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil indicou à TSF que, durante a última noite, duas habitações foram atingidas por uma árvore, deixando nove pessoas desalojadas, em Almada. "Foram realojadas, depois, pela Ação Social de Almada", adiantou.

O comandante da Proteção Civil Rui Laranjeira dá conta de nove desalojados em Almada 00:00 00:00

Esta quinta-feira, estão sob aviso vermelho nove distritos, devido à previsão de chuva forte e rajadas de vento superiores a 100 quilómetros por hora, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

"Os distritos onde registámos maior número de ocorrências foram Porto e Braga. A grande maioria das ocorrências estão relacionadas com quedas de árvores, apesar de termos também registo de inundações, quedas de estrutura,...", apontou Rui Laranjeira.

Rui Laranjeira indica que o Porto está a ser o distrito mais afetado 00:00 00:00

O IPMA emitiu ao final do dia de quarta-feira um aviso vermelho para os distritos do Porto, Braga, Aveiro, Vila Real e Viana do Castelo devido à chuva "forte e persistente, podendo ser acompanhado de trovoada".

Este aviso vigora entre as 12h00 e as 21h00 em Vila Real e Braga, e entre as 12h00 e as 18h00 em Viana do Castelo, adianta o instituto em comunicado.

No Porto e em Aveiro, o aviso vermelho está em vigor entre as 15h00 e as 21h00.

O IPMA colocou também sob aviso vermelho, devido à previsão de rajadas de vento superiores a 100 quilómetros por hora, os distritos de Viseu, Guarda, Castelo Branco, Aveiro e Coimbra.

Segundo o IPMA, as rajadas de vento podem mesmo atingir os 140 quilómetros/hora nas terras altas, entre as 18h00 desta quinta-feira e as 3h00 de sexta-feira.

Sob aviso laranja para precipitação, vento ou agitação marítima, que vigoram em diferentes períodos até sábado, vão estar os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Faro, Vila Real, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Coimbra, Portalegre e Braga.

No aviso relativo ao vento, nos distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Faro, Vila Real, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Portalegre e Braga podem ser registadas rajadas de vento entre os 100 e os 130 quilómetros por hora.

Só com avisos amarelos estará o distrito de Évora, para precipitação e vento.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil alertou na quarta-feira a população para o agravamento das condições meteorológicas, com precipitação forte e persistente, vento forte nas terras altas e agitação marítima forte em toda a costa.

A Proteção Civil alerta para a possibilidade de "inundações rápidas em meio urbano, por acumulação de águas pluviais ou insuficiências dos sistemas de drenagem", e "inundações por transbordo das linhas de água nas zonas historicamente mais vulneráveis".

Informa ainda que, tendo em conta as previsões do IPMA, há a possibilidade de inundações de "estruturas urbanas subterrâneas com deficiências de drenagem" e de formação de lençóis de água na estrada, além da queda de ramos de árvores, danos em estruturas montadas ou suspensas.

Notícia atualizada às 9h10