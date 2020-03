De Itália para o Algarve: "Va tutto bene"

© Luca Zennaro/EPA

Só chegaram no domingo e foi uma aventura para conseguirem aterrar em Portugal. Depois de lhes terem cancelado o programa de Erasmus, três jovens portugueses ficaram cinco semanas em quarentena em Itália.

Por duas vezes cancelaram-lhes os voos de regresso. Quando finalmente foram auxiliados pela Secretaria de Estado das Comunidade, tiveram de apanhar três aviões e muitos comboios.

"De Milão para Roma, Roma-Londres e Londres-Portugal", conta Miguel Reis. "Foram dois dias sem dormir, a passar por diferentes postos de controlo, por câmaras térmicas e controlos de temperatura."

Miguel Reis veio com os colegas Diogo e Inês. Os três estudantes estavam na cidade italiana de Monza, que dista 20 quilómetros de Milão. É na zona da Lombardia, considerada a "zona vermelha" da pandemia do novo coronavírus.

Hoje, é uma região totalmente diferente daquela que encontraram quando chegaram a Itália."Quando chegámos era uma cidade viva, jovem,e com pessoas a circularem na rua", lembra Miguel.

A partir do momento em que o surto de Covid-19 começou a aumentar, em Monza "ficou tudo vazio, com a polícia a patrulhar as ruas, parecia uma cidade abandonada".

Miguel Reis conta que os italianos vivem o dia-a-dia com medo. Depois de terem chegado a casa, ele e os colegas estão em quarentena, isolados da família. O estudante da Universidade do Algarve só espera poder dizer um dia a frase que aprendeu em Itália: "Va tutto bene." ("Está tudo bem")