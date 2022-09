De luto, Reino Unido despede-se da rainha, Carlos III inicia nova era e outros destaques TSF

© Tolga Akmen/EPA

A morte da rainha Isabel II está a marcar a manhã​​​​​ informativa desta sexta-feira e assim se prevê que aconteça ao longo dos próximos dias. O sucessor da monarca, Carlos IIII, decretou luto real até sete dias após o funeral da mãe, cuja data ainda não foi confirmada.

O rei Carlos III, que regressa esta sexta-feira a Londres de Balmoral, na Escócia, para ter a primeira audiência em funções com a primeira-ministra britânica Liz Truss.

Quando os ponteiros marcarem 18h00, Carlos, o rei, rei deverá fazer a primeira comunicação televisiva para manifestar ao país o compromisso no cumprimento dos deveres como novo chefe de Estado e prestar homenagem à mãe e soberana. A coroação está marcada para a manhã seguinte, sábado, pelas 11 horas na varanda do Palácio St. James.

Junto ao Palácio de Buckingham, em Londres, continuam os tributos, com milhares a prestar homenagem à Rainha Isabel II, mostrando emoção e respeito por uma personalidade histórica.

O peso da morte da rainha Isabel II está esta sexta-feira refletida nos jornais britânicos que enchem as primeiras páginas com palavras de emoção e muitas fotografias históricas.

Na sequência da morte da monarca que reinou durante 70 anos, a Liga de futebol inglesa, Premier League, decidiu adiar a jornada deste fim de semana.

Continue a acompanhar tudo sobre a morte da rainha Isabel II na TSF.

Por cá, com a inflação nos 9%, e numa altura em que os empresários aguardam as medidas destinadas às empresas (depois de ter apresentado o pacote "Famílias Primeiro" na passada segunda-feira), António Saraiva, da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), em entrevista à TSF e DN, lembra que a ​Alemanha já vai no quarto pacote de apoio, recorda que os patrões defendem a descida do IRC em 2% e acredita que só com "fé" é possível acreditar na previsão de Fernando Medina de um crescimento de 6,4%.

Em Praga, onde participa numa reunião informal dos ministros das Finanças da zona euro, Fernando Medina disse que "o maior contributo do Estado" face à subida de juros anunciada na quinta-feira pelo Banco Central Europeu (BCE) é a de ter "um défice que não derrapa", garantindo acompanhar a evolução.

Difícil está a eleição do próximo diretor executivo do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE), cuja votação foi esta terça-feira pela terceira vez. A votação, à qual concorre João Leão, envolve uma discussão "delicada", admitiu esta manhã Medina.

Na educação, a uma semana do arranque no novo ano letivo, há uma "nuvem negra" a adensar-se no horizonte: a escassez de professores, um problema "estrutural" que, segundo Filinto Lima, pode transformar-se numa "pandemia" no sistema educativo se o Governo não investir "fortemente" no setor.

De regresso a Portugal está o coração de D. Pedro, depois de ter integrado as comemorações do bicentenário da independência do Brasil. No Porto, onde se espera que chegue ao início da tarde, o coração ficará no fim de semana na Igreja da Lapa até ser guardado.

A terminar os destaques, uma boa notícia para o cinema português: o filme 'Lobo e Cão', de Cláudia Varejão, conquistou o prémio principal da competição 'Dias dos Autores', paralela ao Festival Internacional de Cinema de Veneza. O júri classificou o filme português como "hipnotizante" e "importante".