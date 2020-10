De máscara e vela na mão. As imagens das cerimónias do 13 de Outubro em Fátima

A Covid-19 não demoveu os peregrinos num 13 de Outubro que decorre com diversas limitações.

Por TSF 12 Out, 2020 • 23:42

As cerimónias do 13 de Outubro, em Fátima, marcadas pelas restrições impostas pela pandemia, decorrem com uma lotação máxima de seis mil peregrinos. O uso de máscara é obrigatório, assim como a limitação do espaço, marcado no chão por círculos.

A peregrinação de outubro marca o fim da tradicional época alta do turismo religioso que começa em maio.