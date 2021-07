De quase três milhões de vacinados com as duas doses, 3580 adoeceram

Graça Freitas © Paulo Spranger/Global Imagens

A diretora-geral da Saúde revela, na entrevista à TSF e ao JN, que, de um universo de quase três milhões de pessoas vacinadas, perto de 3500 pessoas adoeceram, apesar de já terem recebido as duas doses e já depois dos 14 dias indicados para que a vacina comece a fazer efeito.

O número é pequeno, sublinha Graça Freitas: "Foram identificados, num total de 2.984.095 pessoas com esquema vacinal completo, e passados 14 dias sobre a segunda dose, um pequeno número de 3580 que, mesmo assim, adoeceram."

A responsável da autoridade de saúde adianta ainda que espera que, no início de setembro, 80% da população esteja vacinada com uma dose da vacina. Será esse o momento para o alívio das restrições, depois de superado este momento de elevação de número de casos, a chamada "montanha", mas Graça Freitas acautela: "Vai depender de algumas coisas. A primeira, e a mais importante, é que estamos com um excelente ritmo de vacinação. Temos uma previsão de que, no início de setembro, cerca de 80% da população elegível recebeu uma dose, e 70% duas doses. Sendo que a vacinação ainda não está licenciada para crianças antes dos 12 anos."

