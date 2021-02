Já se ouvem frases de esperança pelos corredores do São João. São palavras que se soltam das máscaras-forte que não chegam para emparedar seres humanos. E há risos que forram paredes, ainda tão frias, e entrecortam episódios de dor entre os quais se caminha, às vezes quase levita, com uns sapatos de borracha. E o material lá vai fazendo das suas, friccionado contra o papel humedecido. Interrompida está a gravidade do espaço e do momento.

Há uma geografia de afetos mais sensível a barreiras e a fronteiras do que a vias verdes. E o chão demarca tudo: ao amarelo, sejam remetidos os por desinfetar. No lado oposto, a fitinha verde marca o lugar dos corpos limpos. A dicotomia não pesa em ambiente hospitalar, mas há muito que passou as linhas limítrofes da vida lá fora.

© Artur Machado/Global Imagens

A avó de Cristina Veríssimo tinha 100 anos quando passou para o lado de dentro de uma realidade que rejeitava. Foi enfermeira "toda a vida", mas, já idosa, esvaziou a ciência que conhecera desde sempre com outras demarcações territoriais. "Ela nunca entendeu o que se estava a passar. Não sei se por brincadeira... Ela dizia que o Kosovo não existia." Negava a guerra ao cenário de guerra e desmontava-lhe a austeridade. No lar de Montes Burgos, chegou até a receber a primeira dose da vacina, mas não há toma contra a saudade quando é um tablet duro, de onde surgem vozes colchão, que trata dos aconchegos maiores. "As videochamadas, para ela, não eram normais. E é aí que ela se demite de viver..."

Quarenta e oito horas depois de chegar ao hospital de São João, com o Kosovo já reconhecido, a antiga profissional de saúde pisa o terreno sem espaço e tempo. "Não foi feito nenhum procedimento mais evasivo, porque não se justificava; os órgãos estavam a entrar em falência", admite, desassombrada, Cristina Veríssimo.

As camas vazias logo são ocupadas. Na unidade de cuidados intensivos, tudo muda em instantes e sem aviso prévio. "Estes doentes complicam de um momento para o outro. Parecem estar bem, a falar connosco, e de repente... Em falência mesmo." Rosa Moreira trabalha há 25 anos no serviço, mas a novidade não deixa de suscitar surpresa. "Este vírus é uma doença da qual sabemos alguma coisa, mas ainda não sabemos muito. De repente, os doentes descambam." Contas de cabeça, a enfermeira atira que haja duas mortes por semana na unidade. "Outros conseguem dar a volta e sair daqui."

Os casos que chegaram de Lisboa são remetidos aos quartos de isolamento, não vão as novas variantes causar estragos maiores. "Acredito que andem entre nós. Aparecem pessoas mais novas, pode ser sugestivo disso." Rosa Moreira mantém, contudo, a esperança: nos hospitais, os números demoram a curvar-se. "O impacto é sempre mais à frente, mas acredito que as coisas venham a melhorar e a controlar-se."

É sempre assim: dos números emergem as histórias, que os pontuam de sombra e luz. Por pouco João Oliveira escapava ao vírus, mas acabou mesmo por ser fintado, depois de dois isolamentos profiláticos em casa, onde vários casos foram sendo descobertos. O bancário de 57 anos tem dificuldades em falar. A tosse seca é um entrave, tenta aclarar a voz para iniciar o discurso, mas as palavras de quem está há vários dias sem a família irrompem, voluntariosas e com mais vontade. "Sou casado. A minha esposa é educadora. Tenho um filho com 26 anos, engenheiro informático que está a trabalhar em casa. Tenho uma filha de 22 anos, que está a acabar o mestrado. Também está por casa."

Ouça a reportagem, com sonoplastia de Joaquim Pedro. 00:00 00:00

A doença demorou a apanhá-lo. A 15 de dezembro, o "miúdo" testou positivo. Os restantes resultados dos testes eram então negativos. Seguiu-se o isolamento profilático: para o filho, dez dias; para o pai, 14. Um mês e meio depois, chegara a vez da mulher de João Oliveira. Testou positivo e começou, assintomática, o isolamento profilático. Um dia depois, o resultado do teste do bancário marcou o início de uma recuperação mais difícil.

João Oliveira, internado nos Serviço de Doenças Infecciosas © Artur Machado/Global Imagens

"Desde que cheguei, estou a reagir bem. De anteontem para ontem, foi uma noite complicada. Tive muita tosse." Ainda se cansa a falar, mas os olhos, muito vivos, asseguram a atenção e a vigilância. "O bicho ainda cá está, mas numa fase controlada e descendente", diz, otimista de que será o vírus a cansar-se primeiro. Do quarto onde está, o paciente vê Marta Temido falar ao país, na televisão, com as vacinas como sujeito de grande parte das frases. Vê também a chuva que bate na vidraça e os poucos predicados de uma rua deserta e distante. Uma espécie de solidão que se cumpre na companhia familiar de estranhos.

"Ainda bem que a pandemia começou pelo Norte, porque nós soubemos organizar-nos"

É um ambiente de "muita união". Isso é o que garante Ana Margarida Sobral. Enfermeira, o azul a cobrir-lhe o corpo esguio, caracóis castanhos a despontar de uma touca verde, um sorriso a adivinhar-se nas linhas do rosto que contornam a máscara. Da tranquilidade não faz acessório fortuito mas estandarte.

Ana Margarida Sobral, do serviço de doenças infecciosas © Artur Machado/Global Imagens

Há 11 meses, o marido deixou-lhe um saco com objetos pessoais na mala do carro. Foi nesse dia que começou a vislumbrar a dimensão do sacrifício que ainda a esperava. Depois, vieram as semanas de afastamento, prolongadas em dois meses que teimavam em não passar. Dos filhos, gémeos, via apenas a imagem pelo WhatsApp. "Achei que estava infetada porque tinha estado a almoçar com uma auxiliar que testou positivo dois dias depois. O nosso primeiro doente ventilado aqui era mais novo do que o meu marido..." Sem conhecer ainda os modos de transmissão da doença, decidiu afastar-se. Seguiram-se duas semanas de trabalho interrupto com uma FFP2 como escudo a separá-la da possibilidade do contágio. "Esperava ficar doente e nunca fiquei", admite.

"Inicialmente até me sentia uma assassina: parecia que ia sair daqui, ia chegar a casa e ia matar alguém. Agora não." Ana Margarida Sobral trabalha há 20 anos na unidade de doenças infecciosas, mas a primeira vaga de Covid-19 foi um susto que nem duas décadas de um trabalho diário povoado de imprevistos conseguiram ajudar a antecipar. "Ainda bem que a pandemia começou pelo Norte, porque eu acho que nós soubemos organizar-nos. Não é ser bairrista, mas acho que nos organizámos e preparámos, e já estivemos, em novembro e dezembro, pior do que estamos agora. Tivemos de expandir para as enfermarias os cuidados intensivos."

A pandemia começa a dar tréguas no hospital de São João, mas o dia está a ser agitado. Uma paragem cardíaca mobilizou muitos olhares e mãos. Depois, uma entubação seguiu-se a outra. Mas, para contrabalançar, haverá uma alta, após dois meses de combate à doença. "Além da obesidade mórbida, o utente tem hipertensão... É um jovem de 44 anos. Já nos prometeu que vai fazer dieta e já são muitos progressos."

Aliás, essa é uma das características dos internados da terceira vaga, aponta a enfermeira. "Os doentes são muito mais novos: cinquentas, quarentas... São muito mais jovens. Diria que 80% dos nossos doentes são mais jovens, e, na primeira vaga, nós tínhamos mais pacientes nos setentas. O adulto jovem está a ser mais fustigado." Há também mais homens do que mulheres em internamento. "Sobretudo doentes obesos. Acho que ninguém fala disso. A obesidade é quase um fator comum e transversal a todos os doentes. Não sei o que dirão as estatísticas, mas é o que nos diz a experiência."

© Artur Machado/Global Imagens

"Foi a primeira vez que não deixei um filho despedir-se de um pai"

Ana Margarida Sobral prefere falar do que vê e já desistiu de ler notícias. São os amigos que lhe fazem as contas ao número de infetados e de mortes, para a pouparem às manchetes "pessimistas". As memórias são os grandes ensinamentos, garante. O dia 19 de março, Dia do Pai, foi o mais duro. "O pai de uma colega faleceu aqui. Ela tinha acabado de saber que estava negativa, e eu dei-lhe a opção de entrar para se despedir do pai." Faltou a coragem para assistir de perto aos momentos finais. Havia ainda o receio de transportar para casa uma carga viral que aumentasse as marcas que a Covid-19 já lhe tinha deixado. Já passava da meia-noite quando um vidro abafou o som do último suspiro e emoldurou o quadro de partida. Foi também "muito doloroso" para a enfermeira de 40 anos. "Foi a primeira vez que não deixei um filho despedir-se de um pai", penitencia-se.

Depois de muitos dias de sofrimento, as cores do dia do primeiro alívio. "Houve um dia, ainda durante a primeira vaga, em que a curva de repente começou a descer. Nós achávamos que ainda estaria só no início e foi uma surpresa. Então mas isto já está a passar? Ainda agora começámos!" O medo faz mais parte dos despojos que larga nos contentores para a desinfeção do que da bagagem que carrega às costas.

Já vacinada e "cobaia" num estudo serológico, Ana Margarida Sobral não tem dúvidas de que a proteção é possível. "As máscaras funcionam, as batas, as luvas... Acho que é seguro, mas, no início, nós tínhamos receio, muito receio, e agora conhecemos melhor a doença e estamos mais calmos e seguros, mais serenos, eu acho..." Já há espaço para viver sem medo os dias felizes: os dias em que os pacientes que não inspiravam grandes esperanças vão visitar, "pelo próprio pé", os profissionais de saúde que os ajudaram a reerguerem-se.

António Sarmento © Artur Machado/Global Imagens

"Decisores políticos perceberam que desconfinar precocemente é um risco enorme"

"Há situações clínicas que nos preocuparam, que nos desapontaram. Há coisas em que nós chegámos à conclusão de que não seguimos o melhor caminho e poderíamos ter seguido outro." A confissão surge, líquida, sem represas, na voz calma de António Sarmento. É que o "inenarrável" dos instantes de verdadeira paz prevalece sobre tudo o resto. São "coisas que só o próprio sente e dificilmente comunica aos outros", por ser nelas que lê o significado de ali estar, completa. "É um privilégio. No fundo, é um privilégio."

António Sarmento ergue os olhos acima das lentes para explicar, como dizendo algo muito importante. "Sabe, isto é como o amor. Não basta acontecer, tem de ser alimentado depois. Dizia um imperador da Alemanha, numas cartas que escrevia à noiva, que depois veio a ser a sua mulher: 'Eu caso contigo não só por te amar, mas para te amar.' Nós casamos com a medicina não só por gostarmos de ser médicos, mas para continuarmos a gostar de ser médicos." É o mesmo que dizer que o amor dá forças para "enfrentar as desilusões, as dificuldades, o stress e algumas frustrações".

O diretor de doenças infecciosas do hospital de São João pede que "não deitemos a perder os sacrifícios todos que todo o país fez, que todos os portugueses fizeram". Não foi trabalho exclusivo de médicos, enfermeiros e profissionais de saúde, garante. António Sarmento não poupa elogios à "maturidade" dos portugueses. "Fizemos todos um grande esforço. Houve pequenas transgressões, pequenas festas de família que poderiam não ter ocorrido, mas foi insignificante quando comparado com o que aconteceu noutros países, como a Holanda."

José Artur Paiva não tem dúvidas de que é necessário "tomar decisões proativas, e não reativas" e confinar "com base em previsões". Esperar por que certos marcos aconteçam não é solução, afirma mesmo. "Devemos apenas desconfinar perante evidências, perante dados concretos." A última reunião do Infarmed inundou de esperança o diretor do serviço de Medicina Intensiva do hospital de São João. "A esperança de não termos uma quarta onda que, a ocorrer rapidamente ou precocemente, seria uma sobrecarga completamente insustentável para o serviço de saúde", frisa. Trata-se de um "dia muito recente" que pode marcar "uma mudança de paradigma", sustenta José Artur Paiva.

"Os decisores políticos perceberam que desconfinar precocemente é um risco enorme, que cada confinamento é mais difícil e tem menos adesão, e, portanto, não é algo que se possa repetir ao longo do tempo."

Apesar da acalmia momentânea, no hospital ninguém baixa a guarda. A enfermeira Ana Margarida Sobral sonha com um verão mais tranquilo. Na linha do horizonte, estão planos que demorarão mais a concretizar-se. "Ir de férias com a família." Ri-se. Sente falta dos amigos, mas mantém a leveza. "O que mais falamos é de fazer umas festas... Mas claro que tem de ser tudo com muita ponderação."

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19