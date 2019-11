De três a 120 dias. Há hospitais que demoram meses a comprar medicamentos inovadores já autorizados

Ainda há barreiras no acesso a medicamentos inovadores © Júlio Lobo Pimentel/Global Imagens

Há hospitais que demoram até quatro meses a comprar medicamentos inovadores mesmo depois de terem tido o pedido aprovado pelo Infarmed (Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde).

A conclusão é de um estudo promovido pela Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH) em parceria com a Ordem dos Farmacêuticos e a Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa.

A enorme diferença nos tempos de resposta entre diferentes hospitais é uma das conclusões destacadas pelo investigador que liderou o trabalho resultado das respostas de 47% dos hospitais do país.

Rogério Gaspar explica à TSF que no caso dos fármacos que já têm aprovação da Agência Europeia do Medicamento mas que ainda não têm o financiamento acordado com o Estado os pedidos dos médicos demoram, em média, 26 dias a ser respondidos pelo Infarmed.

Recebida a resposta do Infarmed, depois os hospitais demoram, em média, 25 dias a comprar os medicamentos. O problema é que a média esconde enormes diferenças entre hospitais que podem ir de 3 até 120 dias.

O professor catedrático da Faculdade de Farmácia diz que a "disparidade" que encontraram entre hospitais é "preocupante", "levantando uma questão de cidadania pois nuns hospitais o prazo é muito curto e noutros chega aos 4 meses".

Alexandre Lourenço, presidente da associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, admite que esta desigualdade é um problema, defendendo a necessidade de se criarem tempos máximos de resposta para os hospitais.

Em geral os hospitais apresentam ainda, neste estudo, vários aspetos que servem de barreira no acesso a medicamentos inovadores.

Por exemplo, cerca de 87% queixa-se da carga administrativa (burocracia) para fazer estas compras e 61% da falta de recursos humanos nos serviços farmacêuticos hospitalares.