De volta a Portugal, João Loureiro promete falar "no momento certo"

O advogado e antigo presidente de Boavista FC, João Loureiro, já chegou a Portugal depois de quase um mês retido no Brasil devido à limitação de viagens aérea e a um caso de tráfico de droga que envolveu o avião privado no qual pretendia regressar a território nacional.

À chegada ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, João Loureiro limitou-se a dizer aos jornalistas no local que vai falar "no momento certo" e, se necessário, "junto das autoridades competentes".

"Estou muito feliz ao meu país, estou muito feliz por chegar à minha cidade", explicou, confessando-se também "muito cansado".

O avião em que João Loureiro ia viajar no início de fevereiro, um Falcon 900, da empresa OMNI, foi apreendido depois de um voo da cidade brasileira de São Paulo para Salvador, capital do estado da Bahia, de onde deveria seguir para Portugal.

O jato particular tinha como destino Tires, mas o piloto detetou falhas mecânicas e pediu uma inspeção à aeronave, durante a qual foram descobertos pacotes suspeitos, tendo sido chamada a polícia, que apreendeu a cocaína escondida na fuselagem da aeronave.

A droga tinha sido dividida em embalagens com indicação de marcas desportivas famosas.

Na lista de passageiros do jato estava João Loureiro, antigo presidente do Boavista, que já foi ouvido pela Polícia Federal (PF) brasileira e que nega qualquer envolvimento no caso.

A empresa OMNI Aviação e Tecnologia disse num comunicado ter sido "surpreendida" com a apreensão de meia tonelada de cocaína num dos seus aviões.

O caso está a ser investigado pela Polícia Federal brasileira e pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal português, estando em segredo de justiça.