"De zero para dois mil casais." Aumento de gaivotas em centros urbanos "é brutal"

O censo de gaivotas abrange todo o território nacional, incluindo os grandes centros urbanos e reservas naturais © Pixabay

A Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) já tem os primeiros resultados do censo de gaivotas que teve início em maio e terminou há um mês. O estudo está a ser realizado em parceria com o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas e conta com o apoio de associações civis e de voluntários.

Os dados recolhidos até agora demonstram que o aumento destes animais foi explosivo nos últimos 20 anos. Em 2002, quando se realizou a última contagem, era raro avistar gaivotas nos centros urbanos. Em declarações à TSF, Nuno Oliveira, técnico de conservação marinha na SPEA e coordenador da iniciativa, explica que o cenário mudou muito e agora há mais de dois mil casais reprodutores nas grandes cidades.

"Nas áreas urbanas é brutal. É basicamente passar do zero para cerca de 2000 e tal casais, porque em 2002 não havia registos em meio urbano", explica, sublinhando a "clara expansão" das gaivotas nas grandes cidades.

Peniche, Lagos e Portimão são algumas das cidades no vermelho, mas os municípios onde a situação mais piorou foi em Lisboa e, principalmente, no Porto, que aparece em primeiro lugar.

"No total, em zona urbana a estimativa aponta para 2010 a 2600 casais reprodutores no nosso país, focando principalmente no continente. O maior núcleo reprodutor em zona urbana é, de facto, a Área Metropolitana do Porto, onde a estimativa anda à volta dos 600 a 820 casais", refere, acrescentando que "comparativamente, em Lisboa há a estimativa de 200 a 235 casais".

Para esta mudança radical, contribuiu, por exemplo, "o aumento da disponibilidade alimentar que vem das atividades humanas, principalmente as fontes alimentares como os desperdícios da atividade da pesca". Nuno Oliveira afirma que os aterros sanitários "é outra atividade muito importante como fonte de alimentação".

"Nos últimos anos, tem vindo a haver uma melhoria na gestão dos resíduos urbanos, mas mesmo assim ainda continua a ser uma fonte de alimentação super importante para muitos animais", explica, acrescentando que os desperdícios nas esplanadas, os resíduos mal armazenados em contentores de lixo abertos na rua são outros dos fatores que contribuíram para o aumento destes animais nos grandes centros urbanos.

O censo de gaivotas abrange todo o território nacional, incluindo Açores e Madeira, os grandes centros urbanos e reservas naturais.