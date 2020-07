Decisão da Irlanda não preocupa turismo do Algarve

Sagres, Algarve © Leonardo Negrão/Global Imagens

O presidente da região de turismo do Algarve considera que, apesar de tudo, a decisão irlandesa sobre que viajantes estão obrigados a cumprir quarentena é mais equilibrada do que as tomadas por outros países.

Em declarações à TSF, João Fernandes lembra nada impede os turistas portugueses de visitarem o país e vice-versa: "Mantêm-se as regras em vigor até aqui".

O responsável pelo turismo algarvio sublinha que os países para onde os irlandeses podem viajar sem quarentena, não são concorrentes diretos do turismo nacional e mostra-se tranquilo quanto à forma como o Algarve está a recuperar.

João Fernandes diz que há seis rotas que ligam o Algarve à Irlanda, com 35% das rotas disponíveis do que em período homólogo. Espera-se que em agosto haja já 50% das ligações aéreas disponíveis.

O presidente da região de turismo do Algarve espera ainda que em agosto portugueses e espanhóis escolham passar férias na região, pelo que está confiante numa recuperação gradual do setor.

O Governo de Dublin publicou esta quarta-feira uma 'lista verde' de 13 países cujos viajantes estão isentos de cumprir a quarentena ao chegar à Irlanda e que exclui países como Portugal, Espanha, França e o vizinho Reino Unido.

Fora da lista da Irlanda ficou igualmente os Estados Unidos, cujos visitantes devem continuar a restringir os movimentos ao chegar a qualquer porto ou aeroporto da ilha com um período de autoisolamento de 14 dias.

