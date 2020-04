"Decisão difícil." Crianças que cheguem a instituições de acolhimento ficam em isolamento

© Pixabay

Por Dora Pires 07 Abril, 2020 • 16:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A nova orientação da DGS admite que "colocar em isolamento uma criança recém-chegada é uma decisão muito difícil". Mas sublinha que no atual momento tem mesmo de ser para evitar por em risco outras crianças e trabalhadores destes centros de acolhimento.

A única exceção vai para crianças ou jovens da mesma família, como irmãos, que cheguem no mesmo dia à instituição e que tenham resultado negativo no teste ao novo coronavírus. Estes podem ficar juntos no período mínimo de isolamento, todos os outros terão mesmo de ficar sozinhos, independentemente da idade.

Quando há crianças infetadas, e caso o médico não considere que é preciso internar, deve proceder-se "ao isolamento da criança na área designada para o efeito durante 14 dias, limitando o número e a rotação dos cuidadores desta criança. No caso dos bebés, em que o afastamento social é muito difícil, para além da máscara cirúrgica, bata e luvas descartáveis, o cuidador deve colocar também um avental impermeável"

As normas para lidar com a pandemia em lares de idosos e unidades de cuidados continuados estendem-se agora também a unidades residenciais de saúde mental e tornam-se mais exigentes.

Entre as novas medidas passa a ser considerado um espaço sobrelotado quando há "impossibilidade de distanciamento de 1 a 2 metros entre utentes/ residentes, menos de 1,5 metros entre camas no mesmo quarto".

Nesses caso deve ponderar-se a transferência dos utentes para outras instalações como hotéis.

Quanto às saídas, também passam a ser mais complicadas. As saídas da instituição por algumas horas com regresso no mesmo dia não o obrigam a fazer novo teste à Covid-19, mas obrigam esse utente a cumprir novo período de isolamento de 14 dias

São mais 14 dias de isolamento sempre que uma pessoa sai da instituição para fazer tratamentos ou ir a uma urgência, por exemplo.

Quando as saídas são superiores a 24 horas, então a orientação a DGS parte do princípio que é para internamento hospitalar porque atribui ao hospital de internamento a responsabilidade de fazer novo teste a essa pessoa.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19