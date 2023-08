"Decisão unilateral." BE acusa Moedas de não cumprir regras ao decidir nome da ponte do Parque Tejo

A nova ponte pedonal sobre o Rio Trancão © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

O Bloco de Esquerda (BE) acusou, este domingo, Carlos Moedas de tomar uma "decisão unilateral", considerando que a atribuição do nome do cardeal Manuel Clemente à ponte pedonal entre Lisboa e Loures "não cumpre aquilo que são as regras normais".

"Nós consideramos que isto poderá ter sido uma precipitação por parte do presidente Carlos Moedas e esperamos que a decisão possa ser revertida nos próximos tempos ou pelo menos que seja alvo de uma votação na Câmara Municipal de Lisboa, isso seria a normalidade", disse, à TSF, Ricardo Moreira da concelhia de Lisboa do BE.

Ricardo Moreira sublinhou ainda que o partido recebeu "com estupefação" a notícia de que o autarca de Lisboa tinha decidido atribuir o topónimo de Manuel Clemente à nova ponte sobre o rio Trancão, uma vez que "não foi precedida de nenhum parecer da comissão municipal de toponímia, não foi alvo de apreciação e votação na Câmara Municipal de Lisboa ou na Assembleia Municipal de Lisboa".

"E mesmo que tivesse sido, não cumpria as regras que a própria Câmara Municipal tem sobre a atribuição de topónimos", acrescentou.

O BE já enviou uma carta a pedir explicações e espera que a decisão seja revertida.

Na sexta-feira, a autarquia de Lisboa anunciou que a nova ponte, construída a propósito da Jornada Mundial da Juventude e inaugurada em julho, é uma homenagem ao 17.º patriarca de Lisboa, que renunciou ao cargo após ter completado 75 anos.