Deco acusa operadores de telecomunicações de violação da proteção de dados

© Pixabay

Por Sónia Santos Silva 28 Agosto, 2020 • 09:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os operadores de televisão paga estão a inserir publicidade nas gravações automáticas dos diferentes canais, tendo o consumidor que aceitar para poder aceder às referidas gravações, o que já está a fazer chegar reclamações a esta associação de defesa do consumidor.



Ana Sofia Ferreira, coordenadora do gabinete de apoio ao consumidor, explicou à TSF o conteúdo das queixas que têm chegado à associação e que dão conta de que o acesso às gravações automáticas está a ser condicionado.



"A DECO recebeu recentemente vários contactos de consumidores que ao tentarem aceder ao sistema de gravações automáticas na box aparecia-lhes uma mensagem na televisão, uma informação, embora muito pouco explicativa, com a opção de escolherem entre publicidade genérica ou personalizada, sendo que a escolha de uma destas publicidades era obrigatória para continuarem a conseguirem ter acesso aos conteúdos gravados. Portanto, os consumidores que tentavam escolher nenhuma das opções ou avançar sem confirmar a opção não conseguiam aceder aos conteúdos gravados", explica.



Para a Deco, a inserção dos referidos anúncios tem de ser decidida pelos canais aderentes, tanto de publicidade no início das emissões gravadas mediante a utilização da TV BOX do Serviço TV, como do tratamento dos seus dados pessoais para fins publicitários.

Os operadoras não pode impor aos clientes a visualização de publicidade, como refere Ana Sofia Ferreira: "O consumidor não tem obrigação de aceitar receber publicidade na execução de um contrato, uma vez que ela não é fundamental para que o contrato possa ser executado. Os operadores deveriam começar por perguntar se o consumidor quer receber publicidade ou não e apenas os que quisessem escolheriam entre genérica e personalizada. Todos os outros pode continuar, tal como até à data, a ser prestado o serviço de gravações automáticas, sem que seja forçado a assistir aos anúncios publicitários antes de aceder aos conteúdos gravados."



Perante as queixas recebidas, respeitantes a todos os operadores, a Deco considera que esta atuação configura uma ilegalidade por devido a "uma clara violação dos direitos dos consumidores em matéria de proteção de dados". A associação aconselha os consumidores a queixarem-se e a reclamar junto dos respetivos operadores e a denunciar a situação junto da Autoridade Nacional de Comunicações e da Comissão Nacional de Proteção de Dados e apela a que lhe seja dado conhecimento das reclamações apresentadas.



"Aconselhamos todos os consumidores que sejam confrontados com esta imposição a apresentarem reclamação junto dos operadores, a denunciarem à ANACOM e à Comissão Nacional de Proteção de Dados, bem como apelamos a que todos nos façam chegar a sua reclamação, porque a DECO encontra-se a acompanhar este assunto."



A Deco assinala, ainda, o facto de esta medida estar a ser tomada por um dos setores que tradicionalmente está entre os que motivam mais reclamações e sublinha a sua preocupação com "mais uma decisão que penaliza fortemente os consumidores".