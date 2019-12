Deco apresenta queixa na ASAE por incumprimentos da lei na Black Friday

© Sarah Silbiger/Reuters (arquivo)

A Defesa do Consumidor (Deco) enviou uma queixa à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), depois de ter encontrado várias situações de incumprimento da lei na última Black Friday.

A associação de consumidores explica, no seu site , que entre as situações encontradas estão omissões do preço antigo face ao praticado na Black Friday, a omissão do preço antigo em casos em que o artigo já foi vendido a um preço mais baixo e a venda de artigos supostamente descontados que, na realidade, já estiveram a um preço mais baixo em 60 dos últimos 90 dias.

Desde 13 de outubro, explica a Deco, "um comerciante só pode fazer 'saldos' e 'promoções' se praticar um desconto sobre o preço mais baixo a que o produto foi vendido nos 90 dias anteriores, na mesma loja, e sem contar com eventuais períodos de saldo ou promoção".

Nesta comparação, a associação recorreu a sites de quatro retalhistas, onde encontrou as situações de incumprimentos na venda de eletrodomésticos, eletrónica de consumo e artigos para bebé. Em seis dos oito casos citados, os artigos em questão não só não tinham um preço reduzido, como já tinham sido vendidos a preços mais baixos no retalhista em questão.

Os dados recolhidos fundamentaram uma queixa enviada à ASAE, na qual a Deco pede que sejam aplicadas "coimas nos valores máximos", bem como "a divulgação dos processos abertos e das coimas aplicadas" na época de promoções.

Na mesma missiva, a associação pede à ASAE que, "caso os valores máximos das coimas, previstos na lei, não se revelem dissuasores, solicite, junto dos partidos com assento parlamentar, por uma atualização para esta tipologia de infrações".