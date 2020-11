Deco acusa Glovo e Uber Eats de abuso de poder de mercado

© pixabay

A Deco Proteste acusa a Glovo e a Uber Eats de abuso de poder de mercado e apresentou queixa à Autoridade da Concorrência. A Organização de Defesa do Consumidor diz que, a par da comissão pelo serviço e do valor de entrega, esta empresas cobram taxas adicionais que penalizam os consumidores.

Tito Rodrigues, jurista da DECO, afirma que as taxas praticadas por estas duas plataformas vão muito além do serviço prestado: "Recebemos algumas denúncias de situações em que havia, pelo menos por parte de alguns consumidores, um acréscimo significativo do preço, por exemplo, de um menu que era contratado através dessas plataformas. Quisemos olhar para os contratos que são celebrados entre essas plataformas e os restaurantes e percebemos que há, desde logo, uma complexidade muito significativa, mas, sobretudo, uma harmonia e comissões muito elevadas que são cobradas aos restaurantes."

Após uma análise aos acordos das plataformas Glovo e Uber Eats, a DECO Proteste constatou que há comissões superiores a 30% às quais acrescem outras taxas. "No caso da Uber Eats, além desta taxa de ativação há depois uma taxa por danos e ainda uma taxa de assinatura por cada artigo vendido. No caso da Glovo estamos a falar de comissões de 35% do valor das vendas, que são francamente elevadas, tendo em conta a elevada concorrência que se verifica no mercado da restauração, mas também conhecendo-se aquilo que são os custos fixos", sustenta.

Tito Rodrigues explica que a DECO já apresentou queixa à Autoridade da Concorrência e exige a revisão das taxas aplicadas.

Contactada pela TSF a Uber Eats recusou fazer qualquer comentário. A TSF procura também uma reação da Glovo.