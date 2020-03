Deco recebe 44 chamadas por hora na linha "Dúvidas sobre Viagens Covid-19"

"No que diz respeito à TAP e à Ryanair, os consumidores têm muitas dificuldades" © Patrícia de Melo Moreira/AFP

A linha "Dúvidas sobre Viagens Covid-19", da Deco, foi lançada na quarta-feira e os telefones ainda não pararam de tocar. Em média, a linha de apoio tem recebido 44 pedidos de ajuda por hora.

"São muitas as chamadas de viajantes que têm partidas iminentes, para hoje ou amanhã ou mesmo para o fim de semana. Muitas das viagens serão para Itália." Paulo Fonseca, coordenador do departamento jurídico e económico da Deco, explica que os principais casos são de "pessoas que compram o bilhete de avião e contratam diretamente, por exemplo, a partir de plataformas como a Booking, e estão a encontrar muitas dificuldades no cancelamento da viagem e na resolução dos seus casos".

Nas chamadas que recebe, a Deco tem detetado "uma espécie de padrão nas entidades de que reclamam", garante Paulo Fonseca. "No que diz respeito à TAP e à Ryanair, os consumidores têm muitas dificuldades." As grandes dificuldades devem-se ao facto de muitos consumidores quererem, em vez de cancelar a viagem, cancelá-la. "As hipóteses que lhes são oferecidas pelas transportadoras não são justificáveis", defende Paulo Fonseca.

Paulo Fonseca esclarece quais são as principais reclamações. 00:00 00:00

"Temos casos em que a transportadora só dá hipótese de marcar a viagem até ao final de março, o que é insuficiente, porque esta situação não será resolvida nesse prazo provavelmente." No caso da Ryanair, por exemplo, as pessoas têm mesmo "dificuldade em entrar em contacto com a empresa", já que, "no site da Ryanair, não existe um contacto ou um e-mail para que os consumidores possam fazer a reclamação".

Ouça Paulo Fonseca, sobre as duas companhias aéreas de que mais recebem queixas. 00:00 00:00

O responsável da Deco aponta que no site da defesa do consumidor existe apenas a opção do procedimento de cancelamento da viagem, o que não é o pretendido.

Há ainda quem contacte a nova linha da Deco para pedir conselhos, ou seja, para questionar se devem ou não viajar nos próximos tempos.

A Deco sublinha ainda que a linha "Dúvidas sobre Viagens Covid-19" (213 710 282) oferece aconselhamento jurídico sobre as viagens, cancelamentos e alterações, mas não sobre saúde.

