"Decréscimo de trânsito." PSP diz que famílias ainda estão a adaptar-se ao confinamento

Até ao momento, não foram passadas multas por incumprimento © André Rolo / Global Imagens

Por Ana Sofia Freitas com Cátia Carmo 15 Janeiro, 2021 • 19:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Nas primeiras horas deste confinamento verificou-se menos trânsito, mas Nuno Carocha, porta-voz da PSP, acredita que as famílias ainda estão numa fase de adaptação e, nos próximos dias, devem ficar mais confinadas.

"Registámos, a nível nacional, um decréscimo de trânsito, mas que não é equiparável àquilo que aconteceu em março e abril, quando foi a primeira janela temporal de confinamento. Verificamos que as famílias estão a preferir levar os estudantes até ao estabelecimento escolar e, ao fim do dia, também há algum movimento de recolha", explicou à TSF Nuno Carocha.

PSP explica razão pela qual o decréscimo de trânsito ainda não é significativo 00:00 00:00

A PSP promete estar atenta, principalmente aos restaurantes que têm serviço de take-away.

"Obviamente também estaremos muito atentos à questão do funcionamento dos estabelecimentos e o cumprimento das normas, nomeadamente no que diz respeito à possibilidade de alguns estabelecimentos poderem estar abertos desde que em regime de take-away para evitar que este regime não seja abusivamente utilizado para funcionar em regime de serviço de esplanada", garantiu o porta-voz da PSP.

Até ao momento não foram passadas multas por incumprimento, mas a PSP vai continuar com operações em pontos importantes como a Ponte 25 de Abril, IC19 e outras vias relevantes.

"Apelamos a que, tal como se tem verificado ao longo das anteriores janelas temporais em que houve estas restrições, a população colabore não só com a fiscalização mas também evitando todas as deslocações que sejam desnecessárias porque, obviamente, devemos ser inflexíveis no que diz respeito ao cumprimento das normas", acrescentou Nuno Carocha.