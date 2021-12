Defesa de Rendeiro pede libertação sob fiança, DGS confiante na vacinação de crianças e outros destaques TSF

João Rendeiro no Tribunal de Verulam, onde esteve presente perante um juiz © LUSA

Na manhã desta segunda-feira, é notícia o adiamento da audiência de João Rendeiro e o pedido de libertação sob fiança por parte da defesa do ex-banqueiro. A TSF apresenta-lhe aqui os argumentos de ambas as partes.

No dia em que se inicia o autoagendamento online para a vacinação pediátrica e em que chegaram a Montemor-o-Velho as primeiras doses destinadas a inocular os menores dos cinco aos 11 anos, a Direção-Geral da Saúde diz esperar uma adesão "progressivamente boa" nesta faixa etária e afasta que os adultos possam sair "prejudicados". Leia aqui as declarações de Graça Freitas sobre a vacinação de crianças.

Nos sorteios europeus desta manhã, as equipas portuguesas ainda em competição ficaram a conhecer os adversários na Liga dos Campeões e no play-off da Liga Europa. Enquanto o sorteio em que estavam implicados Benfica e Sporting, o SC Braga teve um sorteio teoricamente mais favorável. O FC Porto encontra um velho conhecido de Sérgio Conceição.

"É absolutamente natural." Está marcada para esta segunda-feira a reunião da comissão política do PS que vai aprovar as listas de candidatos a deputados. O nome de Francisco Assis, que se tinha manifestado disponível para regressar ao Parlamento, não está, até agora, entre os eleitos, mas nada que surpreenda o antigo líder parlamentar do partido, como pode ler nesta entrevista à TSF.

Chegaram, nesta segunda-feira, 300 mil doses de vacinas pediátricas a Arazede, no concelho de Montemor-o-Velho, distrito de Coimbra, por volta das 08h30, e ficarão neste local armazenadas até seguirem para serem ministradas a crianças com idades compreendidas entre os cinco e os 11 anos. Já a segunda remessa chega em janeiro, como elucida António de Lacerda Sales. Leia aqui o balanço apresentado pelo secretário de Estado.

Tal como tem sido tradição na época natalícia, os adeptos do Bétis fizeram uma chuva de peluches para o relvado com o objetivo de serem entregues a crianças desfavorecidas da cidade de Sevilha. Veja aqui o vídeo do momento de chuva de peluches no jogo entre Bétis e Real Sociedad.