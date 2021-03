"Deficientes condições de higiene." Multada fundação que gere lar em Reguengos de Monsaraz

No verão do ano passado surgiram críticas à gestão do lar e do surto © Rui Oliveira/Global Imagens

O Instituto da Segurança Social multou a fundação que gere o lar em Reguengos de Monsaraz onde, em junho de 2020, morreram 18 pessoas num surto de Covid-19.

Na altura surgiram críticas à gestão do lar e do surto. Um relatório da Ordem dos Médicos arrasou aquilo que aconteceu naquelas semanas no concelho alentejano.

Agora, o Ministério da Segurança Social explica, em comunicado, que o processo de fiscalização aberto à fundação fechou com duas multas.

Em causa as "deficientes condições de higiene e segurança", mas também a falta de pessoal qualificado com determinadas categorias profissionais para aquilo que faziam no lar.

Além desta fiscalização, continua em curso um inquérito da Inspeção-Geral do Ministério pedido pelo Governo e que deve estar concluído nas próximas semanas.

Leia o comunicado na íntegra:

"O Instituto da Segurança Social concluiu o processo de fiscalização à Fundação Maria Inácio Vogado Perdigão Silva, em Reguengos de Monsaraz, tendo aplicado duas contraordenações relativamente a deficientes condições de higiene e segurança; e inexistência de pessoal com categoria profissional e afetação adequada às atividades desenvolvidas.

O inquérito da Inspeção-Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que foi solicitado pelo Governo, encontra-se em curso, prevendo-se que fique concluído nas próximas semanas.

Na última visita conjunta de acompanhamento à instituição, realizada a 6 de janeiro, não foram detetadas desconformidades."