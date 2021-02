Deixou filho no Luxemburgo para combater Covid-19 no Alentejo

© LUSA

A luso-descendente Filomena Silva Costa estava sentada no sofá a "assistir com tristeza", como recorda, às trágicas notícias do impacto da Covid-19 em Portugal, quando eis que recebe uma mensagem da reserva sanitária, a perguntar se havia enfermeiros lusófonos disponíveis para ajudarem Portugal.

"Eu sentia-me muito frustrada ao ver a situação dramática de Portugal. Assim que recebi a mensagem ficou muito feliz por respeitar esse critério", relata, tendo prontamente telefonado à sua mãe. "Fui logo perguntar se estava de acordo em que eu me ausentasse durante 15 dias, tomando conta do meu filho que ficou em casa", revela.

Recebeu o "sim" da progenitora e tratou de se inscrever, disponibilizando-se para integrar uma equipa. "Nunca pensei que ia acontecer tão rápido. Isto foi há menos de 15 dias e ao fim de uma semana já a reserva sanitária me tinha contactado. Calhou a minha mãe estar lá em casa e eu disse-lhe que era para ir para Portugal. Eu vou, eu vou, não hesitei um segundo", contou a enfermeira.

Filomena Costa assume que como veio para Portugal também estaria disponível para ir ajudar a combater a covid-19 para qualquer outro país. "Isto é uma gotinha no Oceano. A luta ainda vai ser longa, mas para nós vai ser uma experiência inesquecível", resume, congratulando-se com a receção feita no Alentejo.

O hospital de Évora tem hoje 22 doentes internados em enfermaria e mais 11 na unidade de cuidados intensivos, mas em janeiro chegou a somar 120 internamentos devido à covid-19, revelava Maria Filomena Mendes, presidente do Conselho de Administração do Hospital do Espírito Santo, admitindo que o máximo previsto não ia além de 60 doentes.

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Lacerda Sales assume que, ainda assim, esta equipa que chegou do Luxemburgo ainda vem a tempo de "aliviar a pressão e o cansaço" entre os profissionais de saúde do hospital alentejano.