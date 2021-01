Delegada de saúde do Médio Tejo critica aparato no início da vacinação em lar de Mação

© Fernando Fontes/Global Imagens

A delegada de saúde do Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo critica o aparato e o aproveitamento político à volta do início da vacinação contra a Covid-19, no lar de idosos de Mação.

A Casa de Idosos de São José das Matas foi o primeiro dos lares onde as vacinas começaram a ser administradas aos utentes. Nessa cerimónia esteve presente a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, acompanhada pelo Secretário de Estado da Saúde, Diogo Serras Lopes, secretária de Estado da Ação Social, Rita Cunha Mendes e pelo secretário de Estado, Duarte Cordeiro, coordenador para a Covid-19 na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Em declarações ao Mediotejo.net, a delegada de saúde desta região que abarca 11 concelhos, entre eles, o de Mação, lamenta a forma como decorreu a campanha de vacinação que, segundo Maria dos Anjos Esperança, aconteceu de uma forma pouco cuidada.



"Lamento que tenhamos visto a falta de cuidado em Mação, o ajuntamento que se fez por causa de uma vacinação. Os profissionais de saúde não precisam de trabalhar com tantas pessoas à sua volta. Foi politizada a vacinação que se fez em Mação, com muita falta de cuidados", disse a delegada de saúde.

Mação foi um dos 25 concelhos onde a vacinação já arrancou em lares de terceira idade. A primeira utente vacinada, cerca das 15h10, foi Celeste Heleno, de 100 anos, seguindo-se um homem de 94 e uma mulher de 90, num total de 56 na Casa de Idosos de São José das Matas, a que se somarão outros 56, no lar da Santa Casa da Misericórdia de Cardigos